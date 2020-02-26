影／學甲1死1傷槍擊案 警：凶嫌預謀殺人

台南市將軍區青鯤鯓聚落本月21日下午驚傳行刑式槍擊案，凶嫌金文龍向老友連開6槍，姚姓男屋主慘死，郭姓女友重傷。警方追緝5日，昨晚在台南佳里逮捕金嫌，初步調查，疑因投資糾紛種下殺機，金是預謀犯案，手法冷血凶殘。

台南市警局刑警大隊、學甲警分局今上午在學甲分局舉行槍擊案破案記者會。刑大大隊長林宏昇說明案情，市長黃偉哲也出席頒發破案獎金，肯定警方辦案能力。黃說，這項具指標性重大刑案能短時間內迅速破案，對穩定轄區治安人心具相當正面作用。

根據監視畫面，嗜酒成性的金文龍（54歲，有槍砲前科）開槍後還刻意開車去佳里區怒砸郭女的檳榔攤，逃亡時故意將手機丟到麻豆一處文旦園，還將車子開往前往永康交流道附近棄置後，又搭白牌車回老家佳里躲匿，誤導人已逃離台南，企圖誤導警方追緝，手法相當狡獪，而金嫌不用手機，一度讓警方無法掌握下落，案子一度陷入膠著。

台南市警局學甲分局、佳里警分局、台南市刑大組成專案小組，逐一分析可能線索，研判長期都在佳里區出入的「扣頭輝」（金嫌外號）在外縣市無奧援，警方也針對可能接觸的對象訪查，進一步斷其金援，鎖定金嫌應該仍在佳里區流竄。

專案小組歷經5天埋伏，昨晚7點多分，佳里偵查佐蘇俊棋在佳里區新生路發現金嫌正騎著偷來的機車，除緊急通報線上警網支援持續尾隨，約7點16分在新生路一處紅綠燈路口，眾人趁隙將金壓制在地，起出一把裝有6顆子彈的改造槍枝，金坦承就是凶槍。

死者友人感慨，金嫌與53歲的死者姚男相交逾30年，金還介紹郭女給姚認識，姚、郭還交往。