假新冠肺炎行詐全台73人受騙 中警副分局長宣導防詐

新冠肺炎疫情仍持續延燒，但有詐騙集團也利用疫情行詐，根據刑事局統計，截至21日為止，全台已有73人遭詐騙，台中市第三警分局副分局長蔡期望，昨天上午也透過接受警察廣播電台受訪的機會，宣導3大詐騙手法、交通事故發生首要處理原則等，以淺顯易懂又貼近生活的實用資訊，讓市民防疫、反詐。

台中市第三警分局副分局長蔡期望25日上午10時許，接受警察廣播電台訪問，蔡提及根據台中市刑大統計，今年國人最常被騙的3大詐騙手法為「假網拍」、「解除分期付款」及「假投資」，受害者多以40歲以下年輕族群為大宗。在「假冒公務機關」詐騙部分，被害人則多為高齡長者，平均年齡為60歲，職業多為退休及家管。

蔡期望提醒，詐騙集團與時俱進，利用話題性商品行騙，舉例來說，現在民眾聞「疫」色變，看到口罩就急於搶購的心態，讓詐騙集團有可趁之機，於臉書社團、拍賣網站謊稱有大量口罩可售，民眾匯款後才發現對方根本不是口罩廠商或失聯，截至2月21日全台已有73人因此遭詐。

蔡期望也以自身好友發生車禍為案例，提醒聽眾，若不慎發生交通事故，應遵循「放置警告標誌」、「撥電話求助」、「劃線定位或用相機照下車輛相對位置」、「無人傷亡，移車至路旁」、「等候警方處理」五項處理原則，保障自身權益及安全，對於現場圖及事故調查筆錄，若有疑義都可提出討論，確認無誤後再簽名。