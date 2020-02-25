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台南市將軍21日槍案冷血歹徒 今晚間落網

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影／暴力討債集團設局 帶人到酒店喝酒哄騙借錢

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市刑大偵破暴力討債放款集團。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市刑大偵破暴力討債放款集團。圖/記者廖炳棋翻攝

鄭姓男子（33歲）3年前在新北市三峽區一處當鋪工作，他發現社會上有不少需錢孔急民眾，因此瞞著老闆私下招募小弟，遇到正常還款的民眾就按照當鋪作業流程辦理，遇到還款能力較差的民眾，他就私下接案，帶著小弟上門暴力討債，兩年下來不法獲利兩百萬元。

台北市刑大接獲線報展開調查，日前在三峽、鶯歌等地逮捕鄭與其同夥共9人，並查扣本票、借據、西瓜刀、狼牙棒等證物。警方初步清查至少有8名被害人，鄭嫌等人被依組織犯罪、強盜、重利、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送法辦，警方將繼續擴大追查其他受害者。

警方調查發現，鄭嫌等人為了賺錢，還設局加害借款人，鄭嫌找來在酒店當經紀的朋友，帶著一名被害人到酒店喝酒，積欠6萬酒錢後，由經紀慫恿被害人向鄭嫌借錢。

鄭嫌以25分利息借6萬元給被害人，要求對方每10天就要還5千元，被害人陸續還了10多萬元，卻連本金都還沒還到，名下汽車還被扣走，最後被害人躲避鄭嫌，卻被鄭嫌趁被害人半夜溜狗時痛打一頓。

另外一名被害人無法按時還款，鄭嫌竟找到被害人花蓮老家，威脅對方老母親還款，被害人老母親前後還了10多萬元，鄭嫌覺得好欺負，反而常常找上門，最後老母親受不了乾脆報案。

台北市刑大偵破暴力討債放款集團。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市刑大偵破暴力討債放款集團。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市刑大偵破暴力討債放款集團。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市刑大偵破暴力討債放款集團。圖/記者廖炳棋翻攝
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台北市刑大偵破暴力討債放款集團。圖/記者廖炳棋翻攝

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