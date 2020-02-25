謝和弦散布「大麻可殺死新冠肺炎病毒」訊息 遭約談

新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，近期坊間謠傳「大麻可殺死武漢肺炎病毒」等不實訊息，引發嚴重誤導與對立，調查局追查，散布大麻可殺死新冠肺炎病毒訊息的人，竟是歌手謝和弦，昨天約談謝男到案，依違反傳染病防治法移送法辦。

另外警方也調查，謝和弦本月6日在Instagram上張貼「大麻可殺死武漢肺炎病毒」訊息，刑事局昨天也通知謝男到案，他供稱是國外友人私訊才轉貼，訊後依社維法函送法院裁處。

謝和弦爭議事件頻傳，去年曾遭妻子檢舉吸食大麻被捕，與妻子感情糾紛也頻上新聞。

刑事局偵一大隊本月8日接獲民眾檢舉，IG社群網站上有人張貼神似國外新聞畫面，中間是大麻圖樣，下方有「WEED KILLS CORONA VIRUS」字樣，上頭則是大大國字「大麻可殺死武漢肺炎病毒」。

警方判斷是謠言，仍依程序在11日函文疾管署查證，疾管署13日回覆認證是假訊息，並指原始變造圖片是來自印度導演。

據調查，謝和弦收到加拿大友人私訊截圖後，刻意加工成新聞模式，聲稱「大麻可殺死武漢肺炎病毒」，本月6日轉貼在個人Instagram。

刑事局偵一大隊前天通知謝和弦到案，他供稱是收到在加拿大的台籍友人傳來該圖片訊息，感覺圖片看起來像真的新聞畫面，才會轉傳；偵詢後被依社會秩序維護法第63條移送新北地院簡易庭裁處。