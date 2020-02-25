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老爸砍子逃跑 疑自責車內自焚
彰化昨晚發生人倫悲劇。陳姓父子因細故吵架，父親拿刀殺傷兒子後駕駛媳婦的轎車離家，沒多久，這輛車起火，車內有具男焦屍，警方懷疑死者殺傷四十七歲的兒子後因自責而在車內引火自焚，正在漏夜調查死者身分確認，並釐清父子爭吵原因。
昨晚七時許，彰化社頭鄉湳底一巷路邊發生火燒車事件，彰化縣消防局獲報派遣人車趕赴，滅火後發現車內駕駛座有具男性焦屍。
警方根據車號查出車主，循線到車主家訪查，發現車主的先生陳姓男子（四十七歲）與七十五歲的父親因細故吵架後被殺傷，陳父再開車外出，因此懷疑陳屍車內的男性是陳父，但必須進一步確認身分。
警方說，昨晚六時五十三分獲報父親砍傷兒子案件，到場後陳父已開著媳婦的車離去，沒想到過十五分鐘就獲報附近發生火燒車事件。鄰居說，聽到陳家父子爭吵聲音後，沒多久就看到陳父開車出去。警方懷疑他們因錢吵架。
據了解，被父親殺傷的陳姓男子生命徵象穩定，疑似鈍器傷及左前肩有九公分開放性傷口，深及肌肉層；右手拇指，中指與臉部都有撕裂傷，正等待開刀縫合。
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