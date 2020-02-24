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高雄所長追500公尺「柔道大外割」制伏 逃跑毒販竟便溺在褲底
同是21歲的莊姓、劉姓男子昨凌晨遭林園警分局大寮所員警攔下，但2人卻趁員警在車輛搜查時，趁機逃跑。到場支援的中庄所長劉進展，在制伏劉時以柔道大外割將他壓制，不料劉竟便溺在褲底，讓員警哭笑不得。
據了解，昨天凌晨2點40分左右，林園警分局大寮分駐所員警執行深夜快打勤務時，見到劉男、莊男所開的車輛形跡可疑，將他們攔下後，果然在車上發現一把武士刀、短刀，員警隨即通知快打指揮官中庄所長劉進展到場。
但不久後，莊、劉男竟想逃避查緝拔腿狂奔，劉進展追著劉男約500公尺後，將他制伏在地，這時卻傳出一陣惡臭，劉才發現莊竟便溺在褲底。
另一邊分頭逃跑的莊男，則蓄意將皮包丟入鐵路圍牆內，並嘗試翻牆，但莊在躍下後腿部受傷，被緊追而來的員警制伏。
警方在莊男丟下皮包內查到10包毒品咖啡包，警詢後，依違反毒品危害防制條例送辦。
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