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影／憂女模「小雪」染疫 男狂粉護花揚言電玩展放炸彈

聯合報 / 記者陳金松／台北即時報導
女模特兒「小雪」。 圖／取自氣質女神小雪粉專
女模特兒「小雪」。 圖／取自氣質女神小雪粉專

新冠肺炎確定延期的「2020台北國際電玩展」，原訂本月6日到9日在台北市舉辦，期間臉書官方網頁連續收到不明人士留言，恐嚇不准讓其中一名女模特兒「小雪」參加，否則就放炸彈；刑事局電偵大隊接獲主辦單位台北市電腦商業同業公會報案，查出是46歲蕭姓男子所為，初步調查應是「小雪」粉絲，動機是擔心她出席公開活動染疫，依恐嚇罪嫌函送法辦。

電偵大隊副大隊長林明俊說，蕭男把女模當「女朋友」看待，到案供稱是擔心女模安全與健康，基於關心，不希望她隨便參加外面的活動，包括電玩展。警方沒有聯絡「小雪」說明，初步了解她健康狀況良好，和蕭男應不認識，研判蕭男是瘋狂粉絲行徑。

台北市電腦商業同業公會官方臉書在2月6日及7日，連續接獲不明男子在Messenger留言「不要讓小雪參加不然就送炸彈」等，立即透過法務向刑事局電偵大隊報案。

電玩展是台灣近年來重要國際展覽，每年都有多國參展，民眾數十萬人，警方不敢大意，透過網路技術查出蕭男身分，本月17日持搜索票前往蕭男住處搜索，並帶回蕭男調查。

經查蕭男身邊沒有爆裂物，也不具備製作炸彈的技術與能力，動機只是為阻止該女模參加電玩展，才假稱要放置炸彈企圖讓活動停辦。

台北國際電玩展法務長黃益豐說，接到蕭男留言資訊，第一時間無法判斷是玩笑或是真的，辦展人員很緊張，為確保民眾安全，向刑事局報案請求協助。

刑事局破獲蕭男揚言放炸彈恐嚇電玩展相關示意圖。圖／刑事局提供
刑事局破獲蕭男揚言放炸彈恐嚇電玩展相關示意圖。圖／刑事局提供
蕭姓男子留言恐嚇電玩展主辦單位的部分訊息。圖／刑事局提供
蕭姓男子留言恐嚇電玩展主辦單位的部分訊息。圖／刑事局提供
台北國際電玩展發言人法務長黃益豐說明案情。圖／刑事局提供
台北國際電玩展發言人法務長黃益豐說明案情。圖／刑事局提供

炸彈 北市 恐嚇 模特兒 新冠肺炎 電玩展

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