轉傳新冠肺炎正名SARI假訊息 男子未查證觸法送辦
新冠肺炎訊息混亂，網路日前瘋傳一篇「武漢肺炎已經定名為SARI」的相關資訊，雖經中央流行疫情指揮中心澄清是不實訊息，仍有人在各網路平台轉貼散布；桃園郭姓男子涉嫌在PTT網站張貼相關內容，被中央流行疫情指揮中心截圖轉報刑事局通知到案，依違反社會秩序維護法送辦。
39歲郭男說，他是收到微信朋友傳來該訊息，未查證以為是真的，基於好意才轉傳提醒大家；刑事局說，該訊息已經證實是假訊息，民眾千萬不要再隨意散播或轉傳，以免觸法。
新型冠狀病毒定名為SARI的假訊息傳聞已久，因內容寫法頗具專業，很多民眾都信以為真；郭姓男子上月23日在PTT張貼相關訊息，還說消息來源是武漢市防疫系統的內部會議錄音，指新冠肺炎是SARS的進化病毒，致病機理完全相同。
中央流行疫情指揮中心本月6日將郭男在PTT上的留言內容、資訊轉報刑事局，偵一大隊查出郭男身分，本月20日通知到案。
刑事局說，新冠肺炎疫情或防治措施都由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，假訊息會造成民眾恐慌，並干擾防疫工作，民眾要小心查證，警方也會加強查緝。
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