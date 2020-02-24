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十五分幫大哥當街被開4槍 槍手今遭起訴
台北市新店、文山地區「十五分幫」大哥尹貽松，去年12月間行經木新路二段62號時，突然遭人持槍朝腿部開槍；警方今年1月間在機場將槍手張有為逮補，移送偵辦。台北地檢署今依殺人未遂罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴張。
去年12月26日下午近2時，北市木新路發生槍擊案。一名在場民眾表示，當時突然聽到店家外有巨大聲響，本以為是有人放鞭炮，出門一看卻發現傷者已中彈倒地，不斷哀嚎求救，並大喊「怎麼沒人救我？」
傷者尹貽松為新店、文山區一帶知名的在地幫派「十五分幫」大哥級人物，曾涉及強盜、槍砲案。案發後尹男自行就醫，失血情況嚴重，經急救出院後行動不便、乘坐輪椅。
檢警調查，張有為行凶前約10分鐘，搭計程車到台北市木新路二段，頭戴鴨舌帽、穿黑色衣褲在旁埋伏，當尹男出現準備上他的百萬休旅車時，隨即衝上去連開4槍，行凶後往對街逃逸，當天搭機往香港。
今年1月2日，警方趁張男搭機返台在桃園機場將他逮捕，並移送北檢複訊。檢察官訊後聲押獲准。檢方調查後，認為張男連開4槍，造成尹男失血過多，有生命危險，犯案後又逃亡藏匿，惡性不輕，因此今依法起訴。
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