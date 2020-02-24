劇迷求「救救王詮勝！」海巡署小編搭《想見你》話題暖哭網

近期話題度直升的台劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演，以雙時空的燒腦穿越劇情，讓廣大的劇迷在劇終後，仍持續討論劇中情節及角色。不少社群小編搭上這波話題熱度、發布創意文案，海巡署上週先是推出「想艦你」貼文，昨（23）日再度以劇中主角「王詮勝」為題，帶入海巡署的工作日常，獲得劇迷的熱烈迴響。

由許光漢飾演的「王詮勝」，因爲性向屢遭霸凌，最後選擇跳海自殺。海巡署小編在粉專「海巡署長室 Coast Guard」發文表示，「前幾天，《想艦你》貼文刊出之後，我們收到了至少2、30則『請海巡救救王詮勝！』的請求。」提及自己身為海巡，「看著劇中的他一步步走入海中，選擇結束自己的生命，我們比誰都還要心碎。」

小編接著說到，「失蹤者在海邊留下遺書，然後消失在岸際，去年海巡就收到30件這樣的搜救報案。每當接獲通報，我們都會立刻出動搜救，動員所有可用的人員、船艇，希望能在『黃金72小時』內有好消息。」

有時雖已盡力搜救，還是沒有看見失蹤者的身影，看著焦急難安的家屬，小編指出：「我們一定會盡全力找到他，帶他回家」，這是海巡的承諾，因為「沒有誰會希望自己的家人，隻身在孤單冰冷的海中漂流」。

「劇中的無常，就是海巡的日常」，海巡署小編用溫暖樸實的文字，感動眾人。網友紛紛留言大讚，「果然只有海巡才能超越海巡」、「那個...只有我看完這篇眼眶有點痠痠的嗎」、「這小編好有才，千萬別被挖角」、「這 #HASHTAG有洋蔥」。

日前「海巡署長室 Coast Guard」粉專亦跟上韓劇《愛的迫降》話題，提及去年共出動了逾300趟的空中搜救任務，「海巡版『愛的迫降』持續上映中，永不劇終」。

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