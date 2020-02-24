亞運跆拳道金牌魏辰洋 持2級毒品被判刑2月

曾勇奪亞運跆拳道金牌的魏辰洋，傳出拿金牌向中壢的當鋪典當款項，後來失聯，當鋪業者拿他所立本票向法院聲請債權憑證。而魏又於去年10月5日在台中市區向綽號「小陳」男子，購買含有安非他命成分的二級毒品梅錠，經警攔檢查扣，魏坦承犯行，台中地院違反毒品危害防制條例罪將他判刑2月，得易科罰金。可上訴二審。

27歲的南投縣民魏辰洋，是國內知名的跆拳道好手，他於2010年勇奪廣州亞運金牌，再次2012年為國爭光，勇奪倫敦奧運第5名，外界對他持有二級毒品被判刑，至感驚訝。

魏辰洋疑因經濟不佳，去年傳出拿金牌多次向中壢地區的當鋪業者借錢，業者出借20萬至30萬不等款項，魏一開始正常還款，但後來失聯， 業者拿他所立本票向法院聲請價權憑證。

魏的父親接受媒體訪問時，為兒子澄清，表示兒子是拿著積蓄轉做生意，確向地下錢莊借錢，但也有定期還款，並不是拿著「金牌」去借錢，而是拿著金牌給地下錢莊看後，東西遭錢莊扣押，拿金牌典當是不正確的說法。

魏辰洋又持有毒品被警查獲，判決書指出魏辰洋去年10月5 日傍晚，在台中市太平區新興路雲品汽車旅館內，以新台幣1萬元代價，向綽號「小陳」成年男子購入含第二級毒品甲基安非他命成分之梅錠共60顆。