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亞運跆拳道金牌魏辰洋 持2級毒品被判刑2月
曾勇奪亞運跆拳道金牌的魏辰洋，傳出拿金牌向中壢的當鋪典當款項，後來失聯，當鋪業者拿他所立本票向法院聲請債權憑證。而魏又於去年10月5日在台中市區向綽號「小陳」男子，購買含有安非他命成分的二級毒品梅錠，經警攔檢查扣，魏坦承犯行，台中地院違反毒品危害防制條例罪將他判刑2月，得易科罰金。可上訴二審。
27歲的南投縣民魏辰洋，是國內知名的跆拳道好手，他於2010年勇奪廣州亞運金牌，再次2012年為國爭光，勇奪倫敦奧運第5名，外界對他持有二級毒品被判刑，至感驚訝。
魏辰洋疑因經濟不佳，去年傳出拿金牌多次向中壢地區的當鋪業者借錢，業者出借20萬至30萬不等款項，魏一開始正常還款，但後來失聯， 業者拿他所立本票向法院聲請價權憑證。
魏的父親接受媒體訪問時，為兒子澄清，表示兒子是拿著積蓄轉做生意，確向地下錢莊借錢，但也有定期還款，並不是拿著「金牌」去借錢，而是拿著金牌給地下錢莊看後，東西遭錢莊扣押，拿金牌典當是不正確的說法。
魏辰洋又持有毒品被警查獲，判決書指出魏辰洋去年10月5 日傍晚，在台中市太平區新興路雲品汽車旅館內，以新台幣1萬元代價，向綽號「小陳」成年男子購入含第二級毒品甲基安非他命成分之梅錠共60顆。
至同月9日下午，魏駕駛牌自用小客車行經中市西屯區市政北七路與河南路交岔路口時，因於行駛中使用手持行動電話撥接而為警攔檢盤查後，經他同意而在其背包內扣得含第二級毒品安非他命成分的梅錠15包( 共54顆，檢驗前淨重共53.997公克，純度< 1%) ，安毒含量為0.53公克。
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