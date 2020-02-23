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內湖銀樓搶案找回金飾 2嫌聲押1嫌另案執行
北市內湖昨天驚傳歹徒搶銀樓，銀樓老闆當場反鎖趙嫌，李嫌則搶走總價14萬元的金飾逃逸，不久後自行投案。今天士林地檢署複訊趙、李和開車接應的邱嫌，訊後認為3人涉犯重罪，向法院聲押2人，趙嫌則另案送執行5年多。
昨天下午5時許，李、趙搭乘邱嫌開的車輛抵達內湖東湖路，由李、趙下車假裝挑選金項鍊，周姓老闆和周兒子熱情接待，李試戴金項鍊、金牌後，趙聲稱要領錢，請周打開門鎖，不料李直接抓著14萬元的金項鍊、金牌奪門衝出銀樓，周快速鎖門困住趙並報案求助。
據悉，李得逞後搭上邱嫌車輛逃逸，約1小時後，李自行至派出所投案，李辯稱，金飾隨手丟棄，李則被帶到內湖康樂所製作筆錄，並依搶奪罪移送士檢偵辦。
另名涉案共犯邱嫌，則經檢警搜索，找回銀樓遭搶的14萬金飾。邱坦承開車接應兩人，遭移法送辦。今晚檢方複訊後，認為3人涉犯重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，其中趙嫌因另案遭判5年多徒刑，已遭送往執行。
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