內湖銀樓搶案找回金飾 2嫌聲押1嫌另案執行

北市內湖昨天驚傳歹徒搶銀樓，銀樓老闆當場反鎖趙嫌，李嫌則搶走總價14萬元的金飾逃逸，不久後自行投案。今天士林地檢署複訊趙、李和開車接應的邱嫌，訊後認為3人涉犯重罪，向法院聲押2人，趙嫌則另案送執行5年多。

昨天下午5時許，李、趙搭乘邱嫌開的車輛抵達內湖東湖路，由李、趙下車假裝挑選金項鍊，周姓老闆和周兒子熱情接待，李試戴金項鍊、金牌後，趙聲稱要領錢，請周打開門鎖，不料李直接抓著14萬元的金項鍊、金牌奪門衝出銀樓，周快速鎖門困住趙並報案求助。

據悉，李得逞後搭上邱嫌車輛逃逸，約1小時後，李自行至派出所投案，李辯稱，金飾隨手丟棄，李則被帶到內湖康樂所製作筆錄，並依搶奪罪移送士檢偵辦。