落網大毒梟企圖用船走私25億元毒品 檢警追查

檢警日前緝獲林姓大毒梟後，專案小組掌握，林男落網前曾安排一艘內藏新台幣25億元、約500塊海洛因磚的船企圖來台，此船原在南部海域外的公海徘徊，現已駛離，將持續追緝。

刑事局日前與台東縣檢警合作逮獲台灣3大毒梟之一的林姓毒梟，林男掌控的「南孝道」毒品集團，號稱是南部最大販毒集團，專從日本、菲律賓、東南亞、南美洲運毒進入台灣。

逮捕林姓毒梟專案小組成員透露，林姓毒梟在國內外毒品界赫赫有名，林男與金三角的軍隊、將軍相當熟絡，並與菲律賓叛軍結盟走私毒品。

走私毒品先以「大桶」（俗稱走私母船）從金三角走私毒品至公海，交由「中桶」（林姓毒梟的船隊）後，再接駁給舢舨搶灘上岸，把毒品運入台灣。

林姓毒梟曾向專案人員提及，他有8艘、9艘遠洋船，整年待在公海接運毒品，從不靠岸，並由專船補給民生物資；若發現陌生船接近就戒備，必要時，船上僱用菲律賓叛軍也會開槍示警。

去年9月間，有檢石民眾在台東縣海邊發現疑似毒品漂上岸，警方派員追查，陸續在台東縣、屏東縣海邊拾獲外包裝寫有「雙獅地球標」的海洛因磚，共44塊。

檢警組專案小組查緝，掌握海洛因是由林姓毒梟集團走私，專案小組先逮捕林男手下，再循線查獲林男及其他共犯；去年12月間，更搜出約300塊海洛因磚。警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭2月間南下慰勉專案小組成員。

陳家欽當時提及，逮捕林男後，成功瓦解台灣3大毒梟之一，更讓全台三分之一的毒品斷貨，這些毒品可供350萬人次吸食。檢方後續聲押林姓主嫌等11人，全部獲准收押。

專案小組追查發現，林男落網前，曾安排一艘藏有價值約25億元、約500塊海洛因磚的武裝船企圖來台；林男被逮後，此船隻只能在南部海域附近公海徘徊。

檢警研判，此船原想趁隙運毒入台，依目前掌握情資發現，船隻現已駛離，但無法確定方向，後續將與國際刑警配合擴大追查。