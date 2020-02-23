逃亡兩年與女友投宿旅店 警攻堅逮槍擊犯

黃姓男子（24歲）前年一月，和友人在台北市大安區一家酒店喝酒，結束酒攤後下樓離去，看見有其他男子迎面而來，一時誤以為是仇家找上門，二話不說就掏出槍枝對空開槍示威，警方事後查出他的身分並移送法辦，但黃嫌不願就範展開逃亡，事隔兩年，刑事局循線調查，日前在南投抓到黃嫌。

警方指出，去年陸續發生通緝犯在逃期間開槍襲警及歹徒持搶挾持人質案，警政署署長陳家欽認為涉及槍擊案件逃犯在逃期間擁搶自重，對於社會秩序影響甚重，因此去年規劃「緝逃專案」函發各警察單位加強追缉。

刑事警察局偵查第二大隊，日前鎖定黃嫌追緝，警方發現黃嫌前年犯案後，去年10月遭台北地檢署通緝，同時還涉及詐欺、毒品等通緝案；警方分析黃嫌犯罪手法及習慣，推測他的活動範圍與交往對象，掌握他使用車輛，黃嫌逃亡期間到處流竄，警方持續埋伏，這個月13日晚間，確認黃嫌開車載女友到南投一家旅館投宿，警方趁他鬆懈心防展開攻堅，順利逮捕黃嫌到案，並解送台北地檢署歸案。

刑事局指出，「緝逃專從去年9月至今，統計涉及搶擊案件逃犯共有39人，目前已緝獲17人到案，其中包含北市松菸搶擊案案」犯郭姓男子、屏東縣新和巷槍擊案嫌犯。