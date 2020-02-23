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毒犯偷騎機車沒落網 10年後DNA比對栽了

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市范姓男子在10年前涉嫌北屯區一起機車竊盜，警方去年比中范的DNA，讓全案宣告破案，台中地院依法判刑4月。圖／報系資料照
台中市范姓男子在10年前涉嫌北屯區一起機車竊盜，警方去年比中范的DNA，讓全案宣告破案，台中地院依法判刑4月。圖／報系資料照

台中市范姓男子有毒品前科，涉嫌在2010年9月間在北屯區以自備鑰匙竊取許姓女子的機車，騎走後棄置在北區梅亭街、尚德街，警方在機車置物箱內查獲兩只手套，其中採集到竊賊的DNA，因范後來涉嫌他案，遭採集DNA，警方順利在去年6月間比中范的DNA，全案依法函送台中地檢署偵辦後起訴，台中地院依竊盜罪，判刑4月，得易科罰金。

判決書指出，范姓男子（43歲）曾涉毒品案遭判刑紀錄，范涉嫌在2010年9月13日晚間6時許，在北屯區南京東路、北屯路發現許姓女子的機車停放在該處，范意圖為自己不法所有，持自備鑰匙竊取該機車，得手後，供己代步使用，許女發現機車遭竊，報警處理。

警方在同年10月13日晚間8時許，在北區梅亭街、尚德街尋獲機車，並採集到遺留在機車置物箱的手套DNA檢體，並送請內政部警政署刑事警察局鑑驗結果，全案在去年6月間比中范姓男子的DNA，全案竊盜罪起訴後，范在法院審理時承認涉案，全案依竊盜罪，判刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

DNA 竊盜 毒品

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