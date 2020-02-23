檢警破跨國毒品走私 抓到來台依親南非男

桃園市警方上月與海關、情治單位接獲情資，在桃園機場海關查獲34公克搖頭丸毒品郵包，鎖定來台依親、申請居留的32歲南非籍男子涉嫌，警方不動聲色，不料日前海關又查獲大麻膏、大麻種子及根莖、花葉的郵包，警方見時機成熟，趁郵包送達，南非男子出面領取時將他逮捕。警方懷疑南非男子準備在台種植大麻，桃園地檢署訊後將他聲押獲准及進行後續偵辦。

警方今天上午表示，該件跨國毒品郵包走私案，情資來自情治、海關單位，上月間一個自南非寄來台灣的郵包，發現是搖頭丸（MDMA）2級毒品34公克，查出是1名南非籍男子（32歲）涉嫌，他母親長期在台灣擔任英文老師，他來台依親及申請在台居留，目前在桃園租屋居住。