快訊

南韓疫情升溫 外交部調整南韓旅遊警示為黃燈

鑽石公主號19人二採結果 今下午2時公布

檢警破跨國毒品走私 抓到來台依親南非男

聯合報 / 記者曾增勳/即時報導
警方破獲跨國毒品郵包走私案，查獲南非籍男子走私大麻及壓縮大麻（見圖）、種子、花葉、大麻膏等毒品。圖／警方提供
警方破獲跨國毒品郵包走私案，查獲南非籍男子走私大麻及壓縮大麻（見圖）、種子、花葉、大麻膏等毒品。圖／警方提供

桃園市警方上月與海關、情治單位接獲情資，在桃園機場海關查獲34公克搖頭丸毒品郵包，鎖定來台依親、申請居留的32歲南非籍男子涉嫌，警方不動聲色，不料日前海關又查獲大麻膏、大麻種子及根莖、花葉的郵包，警方見時機成熟，趁郵包送達，南非男子出面領取時將他逮捕。警方懷疑南非男子準備在台種植大麻，桃園地檢署訊後將他聲押獲准及進行後續偵辦。

警方今天上午表示，該件跨國毒品郵包走私案，情資來自情治、海關單位，上月間一個自南非寄來台灣的郵包，發現是搖頭丸（MDMA）2級毒品34公克，查出是1名南非籍男子（32歲）涉嫌，他母親長期在台灣擔任英文老師，他來台依親及申請在台居留，目前在桃園租屋居住。

桃園地檢署檢察官指揮下，日前海關查獲大麻膏1包、大麻種子、根莖、花葉共20多公克、搖頭丸毒品膠囊，由於郵包收件人姓名、及資料均為假名，無從查證，僅地址正確，警方持地院搜索票，將該郵包送達，發現是該南非籍男子出面領取郵包，當場逮捕他。不過該男子矢口否認、供稱自己吸食，並辯稱大麻是友人所有，檢方訊後將他依毒品危害防制條例罪嫌聲押獲准。

警方破獲跨國毒品郵包走私案，查獲南非籍男子走私大麻及大麻種子（見圖）、花葉、大麻膏等毒品。圖／警方提供
警方破獲跨國毒品郵包走私案，查獲南非籍男子走私大麻及大麻種子（見圖）、花葉、大麻膏等毒品。圖／警方提供
警方破獲跨國毒品郵包走私案，查獲南非籍男子走私大麻（見圖）及大麻種子、花葉、大麻膏等毒品。圖／警方提供
警方破獲跨國毒品郵包走私案，查獲南非籍男子走私大麻（見圖）及大麻種子、花葉、大麻膏等毒品。圖／警方提供

大麻 南非 毒品

延伸閱讀

囂張！毒團光天化日販毒 居民蒐證舉報終於栽了

斷電惹民怨 南非拚能源轉型

大毒梟 擅斷線避追捕 栽在海漂毒品

指揮幽靈船隊走私 包辦台灣3成毒品 「屏東王」落網

相關新聞

毒犯偷騎機車沒落網 10年後DNA比對栽了

台中市范姓男子有毒品前科，涉嫌在2010年9月間在北屯區以自備鑰匙竊取許姓女子的機車，騎走後棄置在北區梅亭街、尚德街，警...

檢警破跨國毒品走私 抓到來台依親南非男

桃園市警方上月與海關、情治單位接獲情資，在桃園機場海關查獲34公克搖頭丸毒品郵包，鎖定來台依親、申請居留的32歲南非籍男...

燒死按摩女 嫌犯變裝逃5天 落網竟辯「失手」

新北市蘆洲日前發生駭人聽聞的縱火殺人案，有毒品前科男子蘇新漢，不滿廿二歲越南籍黃姓按摩女隱瞞已婚身分交往，憤而直接潑汽油將對方活活燒死。蘇男案發後變裝逃亡五日，前天在中壢落網，新北地檢署依殺人罪向法院聲押。

搶北市銀樓兩嫌落網 14萬金飾下落不明

李姓、趙姓男子傍晚行搶台北市內湖區某銀樓，佯裝客人消費，李趁隙逃跑帶走總價14萬元的金項鍊及金牌，趙被業者反鎖銀樓內，1...

北市銀樓傳搶案！盜走10萬金手鍊 1人被逮、1人在逃

台北市內湖區東湖路某銀樓今天傍晚5點多遭搶，警方初步調查，2名男子陸續走進佯裝顧客消費，趁隙搶走總價10萬多元的2條金手...

畫面曝光！台南凶嫌1分鐘槍殺2人 殺人後又去砸檳榔攤

台南市將軍區槍擊命案造成1死1重傷，死者姚姓男子大姐悲憤說，凶嫌和弟弟是30年的朋友，經常到家裡泡茶，看到她也是「姐長姐...

影／活活燒死按摩女郎 嫌犯竟供稱：失手

新北市17日發生駭人聽聞的縱火殺人案，50歲男子蘇新漢自稱不滿22歲越南籍黃姓按摩女郎隱瞞已婚身分，欺騙感情還偷錢，怒而...

將軍漁村行刑式槍擊命案 死者頭胸3處疑彈孔解剖釐死因

台南市將軍區純樸青鯤鯓漁村昨天下午發生行刑式槍擊命案，造成1死1傷，凶嫌至少連開6槍，民宅內姚姓屋主頭部太陽穴及胸部身中...

台南地檢署調查口罩囤積 藥局老闆娘10萬元交保

台南市南區一藥局經披露手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售。台南地檢署據報後會同台南市第六分局及台南市調查處進行搜索...

熱門新聞

玉里天主堂回收站失火 法國神父劉一峰心血全毀

畫面曝光！台南凶嫌1分鐘槍殺2人 殺人後又去砸檳榔攤

虛驚一場！男載巨型包裹趴趴走遭攔查 拆開驚見「傲人女子」

國光客運輾斃男子 死者任職清潔隊、曾和媽媽開水餃店

影／友人看完展先離開 八旬婦台中轉運站枯等一整夜

瓦斯不斷冒出！苗栗市天然氣管線漏氣波及3千用戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。