月嫂涉嫌吸毒 桃園社會局：可罰款並公布姓名

郭姓女子懷疑負責照顧她與剛出生男嬰的「月嫂」有吸毒之嫌而向警方報案，桃園市政府社會局今天表示，目前已派出社工員訪視協助，若調查違法屬實，將依兒少法進行裁處。

桃園市政府社會局長鄭貴華表示，社會局在接獲這起兒少保護通報後，立即派出社工前往案家訪視關心，並提供父母相關服務資訊，由於本案涉及刑事案件，目前已經由桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦中。

鄭貴華指出，後續調查若違法情事查證屬實，市府將依違反兒童及少年福利與權益保障法規定，處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布月嫂姓名。同時持續追蹤檢調偵查情形及配合後續司法程序，依法裁處。

桃園市警局刑事警察大隊表示，警方在接獲民眾報案後，已經通知月嫂要到案說明，同時全案也移交給地檢署檢察官指揮偵辦，以進一步釐清案情。