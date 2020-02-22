畫面曝光！台南凶嫌1分鐘槍殺2人 殺人後又去砸檳榔攤

台南市將軍區槍擊命案造成1死1重傷，死者姚姓男子大姐悲憤說，凶嫌和弟弟是30年的朋友，經常到家裡泡茶，看到她也是「姐長姐短」，引發殺機只是因為凶嫌和郭姓女子日前因停車起口角衝突，凶嫌不滿弟弟「挺女人不挺兄弟」才痛下殺手。

台南市將軍區青鯤鯓漁村21日驚傳槍擊命案，53歲屋主姚姓男子與43歲郭女遭槍殺，姚男頭部及胸部等中3槍當場失去生命跡象，郭女頭、肩、腹中3槍，經送醫緊急開刀昏迷指數2，已暫時脫離險境。警方鎮定與死者熟識的54歲男子全力緝凶中。

凶嫌作案畫面今天也曝光 ，昨天下午凶嫌搭乘白色車停在巷口，穿黑衣的凶嫌下車走進巷內不久就走出來，搭原車離車，前後歷時才1分多鐘；但凶嫌行凶後竟又換黑車，到郭姓女子在佳里區開設的檳楖攤砸攤，再駕車逃逸。囂張行逕也令人驚訝。

據了解，死者姚男與郭女疑為男女朋友關係，郭女在佳里區經營3家檳榔攤，郭女常到姚男位於將軍區鯤鯓里的住處，而作案兇嫌和姚男30年的老友。死者大姐接獲弟弟被凶嫌槍殺，還不敢置信 ，氣得說「捉到人要挖他一塊肉下來才能消心頭的氣」。

據死者家屬指出，凶嫌和死者會反目成仇，是因日前佳里作醮，凶嫌停車在郭女經營的檳榔攤出入口，因郭女口氣不好曾起衝突，因死者和郭女是由凶嫌介紹才認識，凶嫌不滿好友「為了女人不挺兄弟」，案發前看到郭女還嗆她「有錢就囂張」，認為死者是為了勸架惹怒凶嫌才起殺機。