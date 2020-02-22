全台73件口罩假網拍 趁火打劫收錢不出貨

新冠肺炎引發口罩搶購，詐騙集團趁火打劫，上網假意賣口罩，收錢卻不出貨，警方本月已受理73件，每件財損數百至數萬元，提醒民眾依政府公告辦法買口罩，避免受騙或買到黑心產品。

台南市年輕上班族林姓男子上月底瀏覽拍賣網站，發現標榜醫療用口罩賣場，賣家稱若私下交易，收款當天即可出貨，林訂購1盒300片，隨即匯款1300元，對方卻以臨時有事延遲出貨，接著斷絕聯繫，拍賣帳號顯示停權。

根據警方165反詐騙專線紀錄，本月1日至昨天，發生口罩假網拍詐騙案73件，被害人遍及全台，年齡橫跨20至60歲，顯示搶購口罩成全民運動。