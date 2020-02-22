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影／活活燒死按摩女郎 嫌犯竟供稱：失手

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
蘇嫌（左）提著2桶汽油衝進養生館，將汽油潑到養生館郭姓男員工身上。記者林昭彰／翻攝
蘇嫌（左）提著2桶汽油衝進養生館，將汽油潑到養生館郭姓男員工身上。記者林昭彰／翻攝

新北市17日發生駭人聽聞的縱火殺人案，50歲男子蘇新漢自稱不滿22歲越南籍黃姓按摩女郎隱瞞已婚身分，欺騙感情還偷錢，怒而潑灑汽油活活將她燒死，逃亡5日之後落網，竟自稱：失手！無意致她於死地。

據了解，蘇嫌有毒品、詐欺等刑案紀錄，因居無定所，戶籍被遷移至戶政事務所，他平常四處打零工維生，住在新北市樹林區某營造公司搭建的鐵皮屋工寮。

死者22歲黃姓越南籍女子長相甜美，她2018年結婚，去年11月來台依親取得3年居留權，與丈夫同住樹林區，並在蘆洲區中華街的養生館打工。這家養生館曾2度被警方查獲媒介色情交易，蘇嫌則是店裡常客，據稱都指定黃女提供服務。

後來2人開始交往，曾在樹林地區租屋同居約2周時間，蘇嫌自稱意外得知對方已婚，黃女吵著要分手，上個月更質疑她偷了自己皮夾內1萬5千元，因此越想越氣，甚至發生發生拉扯衝突，向警方報案互告竊盜、傷害、妨害自由。

蘇嫌16日先在新莊區中港路五金百貨行買汽油桶，再到附近加油站買汽油預謀殺人，17日凌晨3時許在蘆洲區犯案後，搭計程車逃往新莊，接著又到樹林，再去北市西門町萬年大樓廁所換衣物，最後徒步到台北車站搭火車南下桃園，過程中數度換裝、刻意扔掉眼鏡和2支手機逃避警方定位追蹤，躲到桃園中壢投靠工人朋友，仍被警方掌握行蹤，昨天逮捕歸案。

蘇嫌自稱黃女刻意隱瞞已婚身分騙情騙錢，害自己人財兩失，但縱火只是想要給她一個教訓，辯稱沒想要殺死她。

警方今天仍持續偵詢釐清相關案情，將依殺人、縱火罪嫌移送地檢署偵辦。

蘇嫌攜帶汽油至養生館縱火。記者林昭彰／攝影
蘇嫌攜帶汽油至養生館縱火。記者林昭彰／攝影
蘇嫌提著汽油桶去加油站買油。記者林昭彰／翻攝
蘇嫌提著汽油桶去加油站買油。記者林昭彰／翻攝
蘇嫌（中）在桃園落網，被警方押回新北偵詢。記者林昭彰／翻攝
蘇嫌（中）在桃園落網，被警方押回新北偵詢。記者林昭彰／翻攝
被活活燒死的越南籍黃姓按摩女郎年僅22歲。記者林昭彰／翻攝
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殺人 縱火

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