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將軍漁村行刑式槍擊命案 死者頭胸3處疑彈孔解剖釐死因

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市將軍區純樸青鯤鯓漁村昨天下午發生行刑式槍擊命案，造成1死1傷，凶嫌至少連開6槍，民宅內姚姓屋主頭部太陽穴及胸部身中3槍慘死。圖／本報資料照
台南市將軍區純樸青鯤鯓漁村昨天下午發生行刑式槍擊命案，造成1死1傷，凶嫌至少連開6槍，民宅內姚姓屋主頭部太陽穴及胸部身中3槍慘死。圖／本報資料照

台南市將軍區純樸青鯤鯓漁村昨天下午發生行刑式槍擊命案，造成1死1傷，凶嫌至少連開6槍，民宅內姚姓屋主頭部太陽穴及胸部身中3槍慘死。檢警會同法醫相驗，初步發現死者身上及頭部有疑似彈孔痕跡外，並無其他傷勢，然是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，檢方指出，尚待擇日解剖，進一步釐清。

槍擊案發生於昨天下午3點10分許，命案現場民宅在巷道口 ，距當地青鯤鯓派出所僅60公尺，槍手行刑式狙殺手法，震驚小漁村，警方初步調查，槍手是搭車到民宅附近巷口再進入屋內行凶，現場至少有4顆彈殼。

這槍擊案造成1死1傷，凶嫌至少連開6槍，民宅內姚姓屋主頭部太陽穴及胸部身中3槍慘死，郭姓女子左肩中彈重傷倒臥血泊中，送醫後無生命危險，鎖定1名死者舊識、曾因糾紛發生衝突的男子，全力緝捕中。

槍擊 命案

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