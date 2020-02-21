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台南冷血殺手連開6槍行刑式槍殺老友 男女一死一命危

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
警方在槍案現場死者住處的泡茶間蒐證。記者吳淑玲／翻攝
警方在槍案現場死者住處的泡茶間蒐證。記者吳淑玲／翻攝

台南市將軍區青鯤鯓漁港下午發生槍擊命案，警方晚間約談曾載到凶嫌的計程車司機到案，司機初步供稱，凶嫌是直接到車行叫車，搭車前往青鯤鯓，讓車子在巷口停留，幾分鐘男子又回到車上再搭車回到車行，完全無異狀，因當時車窗關起來，司機並沒聽到槍聲，凶嫌回到車上也沒有明顯異狀，「覺得很冤枉」。

遭槍擊的姚姓男子頭部靠近太陽穴有一彈孔、左前胸兩彈孔，到院前已無呼吸心跳，急救後宣告不治，身上至少中3槍。郭女送醫後傷勢在頭部、胸部、腹部3處受傷，頭部較嚴重，子彈左進停右邊額葉，有水腦狀況，目前昏迷指數2，情況不樂觀，凶手在短短幾分鐘以行刑式連開6槍奪命，手段相當兇殘，警方目前全力緝凶不敢輕忽。

據了解 ，凶嫌和死者是相識2、30年的朋友，郭女也是兇嫌介紹給死者，兩人是舊識也曾合夥作生意，之前曾發生過多次爭吵，凶嫌個性火暴，最近一次是2月18日郭姓女子在佳里的檳榔攤被兇嫌用球棒砸毀，警方前往處理後，郭女並未報案追究，究竟為何引發殺機，還要等凶嫌到案後釐清。

槍擊 計程車 命案

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