比武砍斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋要賠100萬元

自稱是明朝皇帝朱元璋後代的前台北市光信里長朱雪璋，不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖挑釁，2016年2月設局砍斷王的腳筋，王毓霖對朱雪璋等15人求償2182萬餘元，台北地方法院今天判朱雪璋和妻子吳佩樺應賠償23萬4679元，另朱雪璋等15人應連帶給付76萬5321元，可上訴。

檢方起訴指出，朱雪璋不滿王毓霖在他道館外挖鼻孔挑釁，2016年2月16日下午透過臉書，對王毓霖、蔡櫂全等人下戰帖，邀約他們在當晚12點前，到自己開設的正心道場比武竟設局邀約比武，朱雪璋卻在比武之前，指示員工拿黑襪套住道場地下室監視器，並派2名徒弟守門，過程全被監視器拍下。

王毓霖一方人馬晚間10點多抵達道場，朱雪璋僅同意王毓霖、蔡櫂全，以及2人指定的詹姓武術裁判等3人進入，3人誤以為朱要切磋武術，跟隨朱進入地下室的道場後，朱便指示手下，將道場大門鎖上，並呼叫朱妻從後門放黑衣人進入，分持球棒、木劍等武器，圍攻王毓霖等人，最後他持刀械砍斷王的腳筋。一審依重傷害罪判朱6年徒刑，二審撤銷原判決，改依重傷害未遂罪判刑6年，目前案件仍在最高院審理中。