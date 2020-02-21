保母染毒？嬰兒頭髮驗出安毒反應 母淚訴：心如刀絞

汪姓保母去年底受郭姓女子託付照顧她剛出生的嬰兒，未料才1個多月郭女就在嬰兒房發現沾有安非他命的吸管，將孩子頭髮送驗甚至出現安毒反應，懷疑是汪吸毒導致，擔心小孩腦部受損，痛批汪實在可惡，她和先生心如刀絞，盼公諸於世別再有人受害；桃園警方說，全案已報檢察官指揮偵辦中。

郭女受訪表示，原找了1個保母但時間無法配合，對方再介紹這名汪女（月嫂）幫忙，照顧小孩40天，期間就接到汪前男友二度檢舉，指汪會賭博、吸毒，丈夫也覺得她不專業、生活習性髒亂。

郭指出，自己本不以為意，認為是保母照顧孩子疲憊，但自從發現汪吸毒證據之後，她才回想起過去曾看見保母抱孩子時，孩子會癱軟在保母身上，應是保母吸毒，讓孩子也受害。

郭女說，她去年產後11、12月間，請了1名24小時的汪姓保母到她家做月子服務，後來收到1封寄給月嫂的信，上面寫「萬一精神不集中、安非他命當奶粉泡給寶寶喝、是會死人的，反正吸毒就不要做保母」等語，因認為可疑，後來先生就在嬰兒房發現沾有半透明結晶物斜切口的吸管。

她指出，報案後確認吸管上結晶物是安非他命，月嫂也坦承將吸管帶進嬰兒房，後來嬰兒甚至出現眼睛上吊、拉肚子、抽搐，及皮膚變差等症狀，她擔心異狀將孩子頭髮送驗，結果竟出現安非他命反應，懷疑月嫂在她房間吸毒才導致這個結果。

郭女表示，身為受害者母親，辛苦懷胎10個月，孩子身上有安非他命殘留已讓她擔心難過，孩子的一個哭聲、一個眼球轉動，一個身體抖動，任何身體狀況，認為都可能都是因月嫂才吸入安毒所致，自己身心俱疲、無法入睡，想到當時信任她、把孩子託付給她，就心如刀絞。

郭女最後提到，若不公開告知大眾，恐怕月嫂仍會繼續擔任保母，而可憐的嬰兒不會說話，無法表明自己痛苦，所以希望不要再有其他嬰兒、父母受到月嫂戕害。

桃園市刑大表示，去年12月底受理郭女報案，因涉兒少為求謹慎，除將相關證物送驗，也報警桃檢檢察官指揮偵辦中。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心指出，雖尚未接獲到通報，但已看到臉書貼文，會主動派員關心與了解狀況，由於保母屬於外人，會再與母親釐清經過，保母是否有照顧疏失，並提供後續協助。