快訊

台南市將軍區發生槍擊命案！一死一重傷 槍嫌逃逸

保母染毒？嬰兒頭髮驗出安毒反應 母淚訴：心如刀絞

聯合報 / 記者曾健祐張裕珍／桃園即時報導
郭女指控，郭姓保母照顧小孩期間，在嬰兒房發現沾有安非他命吸管，孩子頭髮送驗也出現安毒反應，懷疑是保母吸毒導致。圖／翻攝自郭女臉書
郭女指控，郭姓保母照顧小孩期間，在嬰兒房發現沾有安非他命吸管，孩子頭髮送驗也出現安毒反應，懷疑是保母吸毒導致。圖／翻攝自郭女臉書

汪姓保母去年底受郭姓女子託付照顧她剛出生的嬰兒，未料才1個多月郭女就在嬰兒房發現沾有安非他命的吸管，將孩子頭髮送驗甚至出現安毒反應，懷疑是汪吸毒導致，擔心小孩腦部受損，痛批汪實在可惡，她和先生心如刀絞，盼公諸於世別再有人受害；桃園警方說，全案已報檢察官指揮偵辦中。

郭女受訪表示，原找了1個保母但時間無法配合，對方再介紹這名汪女（月嫂）幫忙，照顧小孩40天，期間就接到汪前男友二度檢舉，指汪會賭博、吸毒，丈夫也覺得她不專業、生活習性髒亂。

郭指出，自己本不以為意，認為是保母照顧孩子疲憊，但自從發現汪吸毒證據之後，她才回想起過去曾看見保母抱孩子時，孩子會癱軟在保母身上，應是保母吸毒，讓孩子也受害。

郭女說，她去年產後11、12月間，請了1名24小時的汪姓保母到她家做月子服務，後來收到1封寄給月嫂的信，上面寫「萬一精神不集中、安非他命當奶粉泡給寶寶喝、是會死人的，反正吸毒就不要做保母」等語，因認為可疑，後來先生就在嬰兒房發現沾有半透明結晶物斜切口的吸管。

她指出，報案後確認吸管上結晶物是安非他命，月嫂也坦承將吸管帶進嬰兒房，後來嬰兒甚至出現眼睛上吊、拉肚子、抽搐，及皮膚變差等症狀，她擔心異狀將孩子頭髮送驗，結果竟出現安非他命反應，懷疑月嫂在她房間吸毒才導致這個結果。

郭女表示，身為受害者母親，辛苦懷胎10個月，孩子身上有安非他命殘留已讓她擔心難過，孩子的一個哭聲、一個眼球轉動，一個身體抖動，任何身體狀況，認為都可能都是因月嫂才吸入安毒所致，自己身心俱疲、無法入睡，想到當時信任她、把孩子託付給她，就心如刀絞。　

郭女最後提到，若不公開告知大眾，恐怕月嫂仍會繼續擔任保母，而可憐的嬰兒不會說話，無法表明自己痛苦，所以希望不要再有其他嬰兒、父母受到月嫂戕害。

桃園市刑大表示，去年12月底受理郭女報案，因涉兒少為求謹慎，除將相關證物送驗，也報警桃檢檢察官指揮偵辦中。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心指出，雖尚未接獲到通報，但已看到臉書貼文，會主動派員關心與了解狀況，由於保母屬於外人，會再與母親釐清經過，保母是否有照顧疏失，並提供後續協助。

保母 嬰兒 吸毒

延伸閱讀

保母悶死嬰兒起訴 檢指 「無殺人故意」 家屬質疑罪名太輕

無照保母顧女童10小時後頭瘀青一大塊 家長提告

男嬰窒息相驗無外傷 阿公嘆抱到冷冰冰

相關新聞

台南將軍發生槍擊命案一死一重傷 槍嫌逃逸

台南市將軍區今天下午發生槍擊案，警方獲報趕到發現有一對男女身受槍擊，男子頭部及胸部有槍擊傷痕，現場沒有生命跡象，送醫後宣...

保母染毒？嬰兒頭髮驗出安毒反應 母淚訴：心如刀絞

汪姓保母去年底受郭姓女子託付照顧她剛出生的嬰兒，未料才1個多月郭女就在嬰兒房發現沾有安非他命的吸管，將孩子頭髮送驗甚至出...

工人加油站修補天花板 竟意外摔落傷重不治

新北市新莊區思源路上某加油站，今天中午驚傳工安意外，一名40歲工程人員，在進行天花板修補作業時，疑似因失足，竟當場從高處...

影／重度憂鬱夫猛刺妻10多刀 警依殺人罪送辦

新北市板橋區今天驚傳一起命案，患有重度憂鬱症的65歲郭姓男子疑似昨晚細故與林姓妻子發生角爭執，一時衝動涉嫌持水果刀猛刺妻...

新竹空軍基地一人確診肺炎？ 警方辦假訊息帶回5人

新竹市政府近日發現有民眾透過LINE謠傳新竹空軍基地剛確診1人已感染肺炎的不實訊息，經衛生局澄清，且該行為嚴重影響整體防...

防疫緊繃還散播假訊息添亂 宜蘭警方連破2案送辦

新冠肺炎疫情升溫，還有人傳假訊息添亂，宜蘭縣警察局嚴查，今天宣布連破2件，分別依違反傳染病防治法、社會秩序維護法移送法辦...

傳新冠肺炎假訊息 工人被逮傻眼：這麼嚴重

前天深夜社群軟體臉書、LINE瘋傳「死亡病例的姪女婿住豐原水源路，目前在署豐負壓病房隔離治療！」等假訊息，引發台中市山城...

涉恐嚇診所、私刑毆人 四海幫堂主被捕

儲姓男子自稱四海幫海南堂主，前年涉組織犯罪、暴力討債被捕獲交保後，案未了結，高雄市警方再追查邵姓男子涉販毒案，發現邵是他...

榮總ATM一個月領240萬 2缺錢車手遭逮後悔「每筆領5%」

榮民總醫院共7台ATM，去年12月至今年1月間，竟遭車手提領110筆款項，金額高達240萬。北投警方以車追人，近日持拘票...

評／法官可以宣告詐騙集團「強制工作」嗎？

基於「治亂世用重典」的古典思維，《刑法》先是在2014年6月新增「加重詐欺罪」，把刑度從原本的5年以下，加重到1年到7年；2019年1月修正《組織犯罪防制條例》時，更將「犯罪組織」的定義擴大，納入詐騙集團，讓法院可以在量刑時，宣告這些詐欺犯「強制工作」。

新北夫妻吵架 重度憂鬱夫疑持刀刺死妻子又自殘

新北市板橋區今天上午驚傳一起命案，郭姓男子今天上午9時50分返家探視雙親，赫見56歲母親林姓女子躺在床上，身上有疑似刀傷...

網傳新冠肺炎確診者收治忠孝醫院 南港警逮散播者

中央流行疫情指揮中心19日宣布北部一名6旬婦女為全國第24例新冠肺炎確診個案。隨即有網友在臉書發文指6旬婦被送到聯合醫院...

熱門新聞

老翁不配合戴口罩鬧翻診所 挑釁警察「開槍啊！」

傳新冠肺炎假訊息 工人被逮傻眼：這麼嚴重

「我可以親你嗎」耳鼻喉科名醫強吻襲胸女病患 判5月刑

謝依涵殺人老闆要賠嗎？ 律師當庭拿法官、書記官譬喻

性侵美籍交換生無罪 法官：她「事後」吃麵向他道謝

獨／國道烏龜車被罰 男提行政訴訟遭駁　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。