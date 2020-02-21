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涉恐嚇診所、私刑毆人 四海幫堂主被捕

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
警方逮捕自稱四海幫海南堂主的儲姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕自稱四海幫海南堂主的儲姓男子。記者林保光／翻攝

儲姓男子自稱四海幫海南堂主，前年涉組織犯罪、暴力討債被捕獲交保後，案未了結，高雄市警方再追查邵姓男子涉販毒案，發現邵是他的手下，進而查出他曾帶手下，涉嫌恐嚇診所醫生，另又押人動用私刑。警方兵分多路，查獲他及4名手下涉案，再依違反組識犯罪條例等罪嫌移送法辦。儲獲10萬元交保。

據了解，儲姓男子（40歲）吸收手下，自立為四海幫海南堂主，2018年7、8月間，因手下邵姓男子（40歲）友人的女友，到婦產科診所動手術，認為醫療有疏失，儲興師問罪，率邵等人到診所，涉嫌恐嚇醫生賠償10萬元。

2018年8月，1名李姓女子向邵的手下買安非他命欠債，因追求李女的林姓男子說要負責還錢，後來沒還，儲姓男子涉嫌教唆邵等人，在高雄市岡山區，將林姓男子押到仁武區拘禁一夜，痛毆林成傷，逼迫林找朋友籌湊5萬元還錢才獲釋。

儲姓男子被警政署列為A類掃黑對象，儘管儲在2018年9月涉暴力討債及組織犯罪案獲交保，仍持續追蹤儲可能涉案行為，就在去年高雄市刑大偵四隊，查捕到邵姓男子涉販毒案，溯源查緝上游，才發現邵姓男子正是儲的手下，進而查出儲等人涉嫌恐嚇醫師及押動私刑。

2月13日、14日，橋頭地檢署指揮警方，兵分多路追緝儲姓男子等人，警方追去高雄市鼓山區儲的住處，一進門就發現桌上擺在1把模擬槍，內填12發裝飾彈，立即逮捕儲，並追捕劉姓（39歲）、許姓（25歲）、洪姓（28歲）等人，依違反組織犯罪條例、恐嚇等罪嫌，移送橋頭地檢署，儲獲10萬元交保，手下也分別獲3萬元至10萬元交保。

警方圍捕自稱四海幫海南堂主的儲姓男子手下。記者林保光／翻攝
警方圍捕自稱四海幫海南堂主的儲姓男子手下。記者林保光／翻攝

恐嚇 幫派

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