1個月榮總ATM領240萬 2車手遭逮後悔「缺錢每筆領5%」

五十八歲黃姓男子自稱愛玩生存遊戲，獨居的公寓住處持有大量槍彈，但涉嫌持槍討債，桃園檢警前天清晨在他住處起獲烏茲衝鋒槍、克拉克手槍及上百發子彈，桃園地檢署複訊後以他涉重罪、且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

2020-02-21 00:16