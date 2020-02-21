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1個月榮總ATM領240萬 2車手遭逮後悔「缺錢每筆領5%」

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
車手犯案衣物。記者蔡翼謙／翻攝
車手犯案衣物。記者蔡翼謙／翻攝

榮民總醫院共7台ATM，去年12月至今年1月間，竟遭車手提領110筆款項，金額高達240萬。北投警方以車追人，近日持拘票在淡水逮到2嫌，詢後依詐欺、毒品罪嫌送辦。

檢警調查，溫男（40歲）及潘男（37歲）2車手去年12月至1月間，在榮總7台ATM提領共110筆款項，高達240萬。警方以車追人，本月18日持搜索票在淡水逮獲溫和潘，並在兩人住處查扣犯案時的衣物、手機及安非他命。訊後依詐欺、毒品罪嫌送辦。

溫嫌及潘嫌2人坦承犯行，稱因缺錢，才被詐騙集團以工作高薪、輕鬆為由吸引，而每筆款項自拿5%。北投警方指出，詐騙集團近年多以此手段刊登廣告徵才，吸引缺錢人士，使年輕人遭高報酬利誘，誤入詐欺車手一途，呼籲民眾找工作勿貪圖高薪誤入陷阱。

車手犯案衣物。記者蔡翼謙／翻攝
車手犯案衣物。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺

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