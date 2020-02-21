網傳新冠肺炎確診者收治忠孝醫院 南港警逮散播者

中央流行疫情指揮中心19日宣布北部一名6旬婦女為全國第24例新冠肺炎確診個案。隨即有網友在臉書發文指6旬婦被送到聯合醫院忠孝院區，北市警接獲院方報案，循線逮獲劉男送辦。

台北市警察局南港分局昨天接獲台北市立聯合醫院忠孝院區檢舉，指有網友在網路發文，直指第24例新冠肺炎確診個案被送往聯醫忠孝院區的不實訊息，院方也嚴正否認。

南港分局經調閱相關網路資訊偵查，發現北市一名劉姓男子涉嫌在個人臉書上公開張貼「國內第24例新冠肺炎患者」的相關文章，內容並稱「該患者被送往忠孝醫院」等不實訊息。

警方通知劉男到案說明後，他坦承張貼上述訊息，供稱是想讓大家注意一下，全案詢後依違反「傳染病防治法」移送士林地檢署偵辦，並持續擴大追查其他涉嫌散播假訊息的民眾。