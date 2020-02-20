囂張！毒團光天化日販毒 居民蒐證舉報終於栽了

台北市萬華區萬大路附近，近半年內有不少可疑人士從事毒品交易，當地居民表示，販毒集團原本只在深夜行動，近期越顯囂張，光天化日之下就在小巷內交易，還會派出同夥對附近路人示威驅離；警方獲報後，2月15日持票破獲該集團，訊後依販賣、持有及施用毒品等罪嫌送辦。

據目擊者指出，該販毒集團近半年開始在社區內活動，透過私下通訊媒合，將毒品放置在特定機車置物箱，等待毒蟲自行取貨完成交易；近日卻越來越囂張，光天化日之下竟直接在巷弄內交易，毒蟲直接從藥頭身上接過紙袋，當地居民深怕社區內少年染毒，便加裝監視器蒐證，向轄區萬華分局警方舉報。

警方獲報後，循線追查之下，於2月15日晚上7時許，持票前往位於萬大路上的販毒據點，一舉破獲該販毒集團，查獲47歲陳姓主嫌等8人，並查扣第2級毒品安非他命7包（6.44公克）、第3級毒品K他命1包（0.09公克）、玻璃球吸食器6組、注射針6支、毒品分裝袋1批及電子磅秤等物，警詢後依販賣毒品及持有、施用毒品等罪嫌，將陳等8人移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源追辨。