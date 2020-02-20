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警分局規劃「便衣刑警巡簽」 基層批：跟站ATM一樣蠢

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
刑事警察示意圖，非當事分局。記者李隆揆／攝影
刑事警察示意圖，非當事分局。記者李隆揆／攝影

台北市萬華分局警方因應近期轄內搶奪案頻發，除增派制服警力加強巡守，偵查隊也規劃刑警巡簽勤務，雖預計為期一週，仍有基層刑警反彈，認為此舉「跟站ATM堵車手一樣蠢」，且違反幾年前警政署免除刑事單位編排巡邏、臨檢勤務的本意。

據了解，萬華分局因應轄內接連發生搶奪案，西門町派出所結合警備隊及週邊鄰近3個派出所警力，將案發熱區西門町原本2線的巡邏警力擴增為3線，並希望透過提升見警率，壓制有心人士犯罪可能。

萬華分局表示，近期接連發生的搶奪案件，有「以贓車行搶」及「涉及毒品」等共通點，在此期間，線上巡邏警力將針對可疑人車加強攔查，防止搶奪案件再次發生；除此之外，分局偵查隊也規劃刑事警察巡簽勤務，針對西門町4處熱點巡簽，以維持治安平穩。

據悉，自2月17日起，萬華分局偵查隊就實施相關巡簽勤務，每天會有2班2小時的勤務，每班出動2名便衣刑警。

對此，基層刑警表示，此舉「跟派出制服警力去站ATM，防制車手取錢一樣愚蠢」，就刑事人員的專長來說，出勤就是要辦案，無論是埋伏還是搜索，都是有目的性的，而不是漫無目的的守株待兔；「便衣就像路人，搶奪犯遇到目標還是會下手，還不如制服巡警來得有效。」

基層警方說，警政署2017年就為了搶救刑警荒，省去刑事人員不必要的勤務，免除刑事單位編排巡邏、擴檢及酒駕蒐證勤務，現在又要求便衣刑警巡簽，簡直政策大開倒車。

部分警官表示，為平穩治安環境，增派制服警力巡守同時實施便衣巡簽，雙管齊下並沒有什麼不對，作為單位主管，因應社會矚目，總是需要做點表現，且僅為期一週，對刑警不至於造成什麼傷害；但也有警官說，相關勤務規劃，應考量背後效益，刑事專業在於偵辦刑案，叫便衣刑警到處巡簽，既不如制服警察來得有警示效果，還浪費刑警辦案時間，機關主管施政時應多加審慎考慮。

制服 西門町 警察

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