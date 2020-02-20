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討債集團兼營殯葬業 骨灰罈團團圍住被害人恐嚇取財
桃園市中壢警分局今天強力掃蕩竹聯幫信堂討債集團。該集團平時也經營葬儀社於業界氣焰囂張，對被害人設局，以真人骨灰罈施加心理壓力，恐嚇取財。警方逮捕該集團副堂主37歲蘇姓男子等13名犯嫌，目前全案以刑法傷害、恐嚇取財、妨害自由、組織犯罪等罪嫌移送地檢署偵辦。
中壢區培英路上一間葬儀社，其實是竹聯幫信堂所經營的暴力討債集團，該集團以強押被害人至葬儀社公司內擺設的真人骨灰罈靈堂，藉該靈堂之恐怖氣氛討債，恐嚇取財，更甚至以實際置有往生者遺骸之骨灰罈，擺設骨灰罈陣，團團圍住被害人逼迫還錢。
中壢警方經過多日調查蒐證，於今天凌晨20分許，逮捕37歲該集團副堂主蘇姓男子及幫眾等13名犯嫌，一舉偵破該犯罪集團。
中壢警分局長劉印宮表示，該不法幫派組織分子多以各種公司行號掩人耳目、藉機犯罪，受害人往往掉入惡徒陷阱而不自知，任何挑戰社會秩序之不法行為，警方必定嚴辦到底、決不寬貸。
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