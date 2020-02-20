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58歲大叔愛玩槍火力強大 公寓藏制式烏茲、克拉克

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
警方一共起獲，1把制式以色列MINI V2I烏茲衝鋒槍、1把制式GLOCK克拉克手槍，1把改造ARMED FORCES手槍，以及4支空氣槍，另有186發制式、非制式子彈。記者曾健祐／攝影
警方一共起獲，1把制式以色列MINI V2I烏茲衝鋒槍、1把制式GLOCK克拉克手槍，1把改造ARMED FORCES手槍，以及4支空氣槍，另有186發制式、非制式子彈。記者曾健祐／攝影

桃園58歲黃姓男子自稱喜歡玩槍，對生存遊戲深感興趣，在公寓住處持有大量槍彈，桃園刑大科偵隊去年9月掌握情資，報請桃檢檢察官林佳勳指揮，偵蒐半年多昨清晨收網，起獲1把制式烏茲衝鋒槍、1把制式克拉克手槍、1把改造手槍，以及4把空氣槍、186發子彈，詢後依槍砲罪嫌送辦。

據了解，黃男平時獨居在桃園區一棟大樓公寓，他因投資相關砂石、土資及建設業，經濟無虞，因喜好槍械、生存遊戲活動，才會透過各管道蒐集槍枝、子彈，並上網學習改造技術，持電鑽、砂輪機，及車床等改造買來的空氣槍，而警方蒐證半年多，並未發現他有販售槍械行為。

警方表示，昨天清晨6點多包括刑大科技偵查隊、桃園分局，持搜索票直接到黃的住家守候，因不確定內部火力數量，擔心破門驚動對方引發駁火，採守株待兔待張一步出大門，10多名警力隨即上前將他控制，並在房間、客廳陸續找到槍盒，開箱驚見制式烏茲衝鋒槍也嚇了一大跳。

警方指出，一共起獲1把制式以色列MINI V2I烏茲衝鋒槍、1把制式GLOCK克拉克手槍，1把改造ARMED FORCES手槍，以及4支空氣槍，另有186發制式、非制式子彈；警方也透露，制式烏茲衝鋒槍在黑市交易約70萬元至80萬元，制式克拉克約35萬元至40萬元。

警方也說，烏茲衝鋒槍過去為警用、特種部隊所用，製造量大流入黑市也不算少見，特性在於自動、半自動連發，而克拉克手槍因體型小、容易攜帶，2種槍枝偶爾在黑幫中都會查獲。

張男在警詢時坦承持有，但否認販賣，辯稱制式槍枝是1名死去的戴姓大哥留給他的，其餘空氣槍則是自己上網購入，警方對於黃說詞採保留態度，但初步排除他有黑幫相關背景，但懷疑上游還有相關涉案人，將循線追查，並依槍砲彈藥刀械管制條例將張移送桃園地檢署偵辦。

而桃園警方昨天破獲該起槍械案，桃園市長鄭文燦也臨時增加行程，今中午12點赴桃園刑警大隊，出席「慰勉警察局破獲地下軍火庫記者會」，鄭表示警方跟監在門口逮人，未發生駁火，展現專業辦案能力，阻止槍械流入市面，今也頒發18萬元獎勵金予刑大科偵隊。

桃園市長鄭文燦（左）頒發獎勵金18萬元給刑大科偵隊，由偵查佐邱振庭（右）代表受獎。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦（左）頒發獎勵金18萬元給刑大科偵隊，由偵查佐邱振庭（右）代表受獎。記者曾健祐／攝影
制式克拉克手槍。記者曾健祐／攝影
制式克拉克手槍。記者曾健祐／攝影
制式烏茲衝鋒槍。記者曾健祐／攝影
制式烏茲衝鋒槍。記者曾健祐／攝影
桃園市刑大隊長邱紹洲（右），向桃園市長鄭文燦（左）說明查獲槍械。記者曾健祐／攝影
桃園市刑大隊長邱紹洲（右），向桃園市長鄭文燦（左）說明查獲槍械。記者曾健祐／攝影

槍枝 警察 獨居 黑道
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