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搶奪、槍擊案連發 北市警加強巡檢挨批亡羊補牢

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
去年8月初，林男在華西街騎車尾隨一名騎單車的女子，伺機搶奪其隨身包包。記者李隆揆／翻攝
去年8月初，林男在華西街騎車尾隨一名騎單車的女子，伺機搶奪其隨身包包。記者李隆揆／翻攝

台北市萬華區近期連續發生搶奪、竊盜、聚眾鬥毆及槍擊案，警方近日規畫勤務，加強巡檢強度，提升見警率，希望壓制有心人士犯案動機，降低刑案發生率；對此，基層員警表示，此舉根本是亡羊補牢，見警率只是拿來騙民眾的，犯罪率根本不會因此下降，「不然全部警察都去巡邏不就天下太平？」

西門町商圈一間燒烤店去年底至今年2月已有2次遭竊，2月10日晚上又發生店內女客包包遭機車騎士當街飛車搶奪，警方事隔4日將一名43歲汪姓犯嫌逮捕到案，汪男因身無分文又有吸毒惡習，先於士林區偷走作案用機車，騎到萬華區犯案後，藏身於台北車站躲避查緝，警詢後依搶奪罪嫌移送台北地檢署偵辦。

同樣是萬華區的搶奪案，年約40歲的林姓男子2月16日下午騎車行經昆明街時，見路旁有一名朱姓婦人正在牽機車，便趁著朱婦打開車廂要放包包時，直接飛車將包包搶走，得手5千餘元。

警方獲報後，18日循線到林男位於桃園市的住處將其逮捕，除當場查獲林男持有毒品安非他命、吸食器外，還發現林男事前先至新北市樹林區竊取作案用機車，犯案後丟置在萬華區行政中心前，贓車車主甚至還未察覺自己的機車被竊走；至於犯罪動機，林男辯稱自己從事瓦斯工作，是為了讓病母醫病才重操舊業，警詢後依竊盜、搶奪、毒品等罪嫌將其送辦。

此外，林男先前的犯案紀錄也被起底。據了解，林男因毒品、搶奪案多次遭警方逮捕；去年8月初，林男在華西街騎車尾隨一名騎單車的女子，伺機搶奪其隨身包包，只是才剛得手就誤加油門，導致「犁田」跌倒在地，嚇得他立馬逃逸，事後仍遭警方逮捕到案，未料事隔4個月，林男又犯下搶奪案被逮。

除竊盜、搶奪案，萬華區梧州街觀光夜市上周末也接連發生飲酒店聚眾鬥毆案件；2月15日清晨6時，位於和平西路三段的一間飲酒店內有兩派酒客酒後起衝突，過程中有人抄起酒瓶參戰，還持一把僅會發出巨響、無實彈的道具槍開槍示威，導致黃姓及袁姓男子身受撕裂傷，分別送往台大醫院、和平醫院治療，警方獲報後循線追查滋事分子。

隔日清晨5時，相距不出300公尺的三水街上，一間阿公店又發生鬥毆、槍擊案，綽號「番婆」的60歲方姓角頭，因酒後與店內人員發生爭吵，憤而拔槍擊發，導致一名勸架的王姓男子大腿中彈送醫；警方當晚9時許策動方嫌及施姓共犯出面投案，並在方身上查獲作案用史密斯制式手槍、彈匣及子彈，詢後依殺人未遂、刀械槍砲彈藥管制條例等罪嫌送辦。

針對近期發生搶奪、槍擊等刑案，台北市警方規畫勤務加強巡檢，搶奪方面，台北市萬華分局西門町派出所、警備隊結合周邊派出所組合警力，依熱點熱時規劃轄區第3班制服警力及便衣警力巡邏、路檢，加強攔查可疑人車，連偵查隊警力也投入不定時巡簽，就是為了抑制搶奪案再次發生。

聚眾鬥毆、槍擊案方面，因涉及幫派活動，萬華分局警方除了積極查緝犯嫌到案，也針對轄內與幫派有關的治安顧慮場所，及轄內約230家飲酒店，規畫、實施掃蕩臨檢及專案臨檢，希望提升見警率，以壓制有心人士氣焰。

對此，基層員警表示，此舉根本是亡羊補牢，真正想犯罪的人有的是機會，「見警率只是拿來騙民眾的，就跟我們說案件破獲率破百是一樣的道理」，犯罪率根本不會因此下降，「不然全部警察都去巡邏不就天下太平？」

警方策動方嫌及施姓共犯出面投案，並在方身上查獲作案用史密斯制式手槍、彈匣及子彈。記者李隆揆／翻攝
警方策動方嫌及施姓共犯出面投案，並在方身上查獲作案用史密斯制式手槍、彈匣及子彈。記者李隆揆／翻攝
汪男因身無分文又有吸毒惡習，先於士林區偷走作案用機車，騎到萬華區犯案後，藏身於台北車站躲避查緝。記者李隆揆／翻攝
汪男因身無分文又有吸毒惡習，先於士林區偷走作案用機車，騎到萬華區犯案後，藏身於台北車站躲避查緝。記者李隆揆／翻攝

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