殺鐵路警案開庭傳證人 要判定鄭嫌是否精神異常

鐵路警李承翰去年7月遭鄭姓男子刺死案，今天上午第5次開庭，李承翰父親由法扶律師陪同到場聆聽，院方先播放案發當天現場錄影畫面，因檢辯雙方對譯文有意見，審判長裁示雙方自行重聽再補呈，並傳喚相關證人、要確認鄭當天精神狀況。

李承翰父親認為，鄭嫌上次訊問時有分辦能力，如果是女兒絕不會刺殺，雖然作證員警表示鄭當天精神狀況不好，但應該仍有辨別能力。

院方先傳喚證人，台南安南派出所何姓員警，何指出鄭男7月3日上午到派出所報案時精神異常、言語誇張，說話時情緒激動，身上帶著保單，一直表示有人想害他。

審判長對於何姓員警如何認定鄭精神異常有問題，不斷做細節訊問，員警說明過去曾處理多和精神異常䅁，有判斷精神異常經驗，主因鄭情緒激動、說話沒邏輯，他向鄭要電話後去電鄭的妻子，鄭妻表示鄭沒吃藥狀況不好，他也以此認為鄭精神異常。

何姓員警說，當天不斷陪鄭聊天約40分鐘，直到鄭女兒來接鄭他才離開。晚間才發現，鐵路殺警案凶嫌竟是早上到派出所的鄭男。

院方也提示鄭在看守所精神評估，請何姓員警確認鄭當天是否有被害妄想丶病識感丶現實感不佳，何認為鄭的確有妄想丶精神狀況不佳，但說話尚有邏輯，可回答問題、提供電話，檢方也以此認為鄭嫌僅有事實妄想，但並不是俗稱的精神病。