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影／女子販毒、男子擁槍 警方抓到人急戴口罩「防疫」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
廖男（左）涉嫌持有俗稱「小烏茲」的改造手槍，今早被警方移送檢方偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
廖男（左）涉嫌持有俗稱「小烏茲」的改造手槍，今早被警方移送檢方偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市警方逮捕涉嫌販毒的李姓女藥頭，將她帶出門時，疑為李女男友的廖男剛要回家，發現警方出現轉身就跑，見警要追上，還想拔出身後已上膛、俗稱「小烏茲」的改造手槍反抗，所幸員警及時壓制，化解駁火危機，將兩人帶回偵訊後，今早移送法辦。

警方逮人過程中發生一件插曲，40多歲的李女和廖男都說，最近因為感冒，不太敢外出，擔心被防疫人員「盯上」，犯行曝光。員警一聽不敢大意，除了讓兩人戴上口罩，員警也戴上。回到警局後，為兩人量體溫未發燒，加上他們近期無出入境紀錄，也非自我居家隔離、檢疫對象，才鬆了一口氣。

基隆市刑大報警新北地檢署指揮，昨晚前往板橋區李女住處搜索，查扣63公克安非他命。員警將李女帶出住家時，廖男剛下車要去找李女，見她被捕拔腿就跑。

警察覺有異急追，此時廖把手放在身後，員警將他壓制在地，發現他的身後腰際有把槍，子彈已上膛，包包裡另有一個裝了子彈的彈匣，合計51發，還好及時把人制伏，否則恐發生槍戰。

警方偵詢後，分依違反毒品危害管制條例、槍砲彈藥刀械管制條例將李女、廖男移送新北地檢署偵辦。

新北 基隆 警察
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