偷看手機見曖昧 姊弟戀悲劇收場

林姓男子懷疑大他十一歲的林姓女友另結新歡，十六日晚間趁兩人約會時偷看女方手機發現曖昧訊息後，涉嫌徒手掐死林女，隔日凌晨載遺體到山區丟下懸崖。林女之女因等不到母親而報案，警方循線逮到林，昨天回現場模擬犯案過程，檢方訊後依涉犯殺人重罪、且有逃亡之虞向法院聲押獲准。

老家在台中的三十四歲林姓男子在新竹從事鐵工，透過網路結識四十五歲的林姓單親媽媽後，兩人都曾離婚，林男體格魁梧、皮膚黝黑，體重一百廿公斤，見林女嬌小豔麗，對兩人年紀差距毫不在意，交往二年期間，每周約會一至兩次。

警方調查，林男因懷疑林女最近與其他男性友人交往，本月十六日晚間約在汽車旅館，趁女方洗澡時偷看手機，發現女友與其他男性友人間有曖昧言詞，讓自認在女友身上花了許多時間與金錢的林男醋勁大發。

兩人激烈爭吵，林男憤而以雙手掐女友脖子，等回過神，女友已倒在一旁動也不動。林男發現女友斷氣後，把女友屍體藏在汽車後行李箱，隔日凌晨載往桃園山區拋下邊坡。

十七日晚間，林女的女兒向警方通報母親失蹤，她告訴警方「媽媽幾乎不曾沒原因就徹夜未歸」，警方專案小組調閱監視器，發現林男前一晚開車和騎機車的林女分別進入汽車旅館，林男十七日凌晨一度離開後又折返汽車旅館，近中午才退房，但未見林女蹤影。

警方查覺有異，前往林男位於台中的老家找人。林父說兒子沒回家，警方透過手機也無法聯繫，兵分多路搜尋後，最後在雲林找到人。

林男落網後聲淚俱下供稱，因一時氣憤才失手掐死女友，並非預謀犯案，警詢過程還頻頻拭淚。警方根據他的供詞，在山區公路草叢懸崖尋獲林女屍體，檢警昨天上午押解林男回案發現場模擬殺人及棄屍過程，並在樹林中找到死者遺物。