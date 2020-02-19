聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃醋掐死女友 新竹地院裁定男友收押

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林男遭警循線逮捕，今依殺人罪嫌送辦。記者王駿杰／攝影
林男遭警循線逮捕，今依殺人罪嫌送辦。記者王駿杰／攝影

34歲林姓鐵工與45歲林姓女子交往2年，16日晚間在汽車旅館春風一度後，林懷疑女友另結新歡，醋勁大發並發生爭吵，失手將女友掐死，17日凌晨到桃園山區棄屍，昨晚遭警循線逮捕，今依殺人罪嫌送辦，檢方複訊後認為該案無共犯跡象，但林有虞逃可能，向法院聲請羈押獲准。

16日深夜，林男和女友赴市區一間汽車旅館共度春宵，但多疑的林男卻趁女友洗澡時偷看手機，意外發現女友疑另結新歡，讓自認在女友身上花了許多時間與金錢的林無法接受，等女友洗完澡，林怒髮衝冠找女友對質，雙方發生激烈爭吵，盛怒下竟不顧女友抵抗，以雙手狠掐女友脖子，等他回過神，女友已經向斷了線的人偶倒在一旁動也不動。

由於黑色垃圾袋無法整個包覆住屍體，林只好將女友屍體藏放在汽車後行李箱，以黑色垃圾袋蓋住，隔日凌晨將車一路開往桃園市山區一帶，將屍體連同垃圾袋拋下邊坡懸崖。

17日晚間，林女的女兒察覺有異，到派出所向警方通報母親失蹤，女兒告訴警方「媽媽幾乎不會沒原因就徹夜未歸」，一番話引起警方關注，立刻組成專案小組，沿線調閱監視器，發現16日晚間林男開車和騎機車的女友分別進入汽車旅館，林男曾一度於17日凌晨開車外出，當天上午8點多返回汽車旅館，直到接近中午才退房，但監視器再也看不到女友的蹤影。

汽車旅館 屍體
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

情人節模仿《愛的迫降》劇情 他用髮圈求婚大整女友

懷疑女友劈腿 活活掐死她...再棄屍懸崖

懷疑女友劈腿 男子醋海生波掐死女友棄屍山區

獲越南女友父母認同 小彬彬將3婚？

相關新聞

偷看手機見曖昧 姊弟戀悲劇收場

林姓男子懷疑大他十一歲的林姓女友另結新歡，十六日晚間趁兩人約會時偷看女方手機發現曖昧訊息後，涉嫌徒手掐死林女，隔日凌晨載遺體到山區丟下懸崖。林女之女因等不到母親而報案，警方循線逮到林，昨天回現場模擬犯案過程，檢方訊後依涉犯殺人重罪、且有逃亡之虞向法院聲押獲准。

台南地檢署調查口罩囤積 藥局老闆娘10萬元交保

台南市南區一藥局經披露手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售。台南地檢署據報後會同台南市第六分局及台南市調查處進行搜索...

谷暮‧哈就涉詐助理費850萬元 台南地院准100萬交保

台南市無黨籍山地原住民議員谷暮‧哈就遭檢舉涉嫌於在台南縣市合併直轄市第1、2屆議員期間，虛報親友為人頭助理及以少報多方式...

吃醋掐死女友 新竹地院裁定男友收押

34歲林姓鐵工與45歲林姓女子交往2年，16日晚間在汽車旅館春風一度後，林懷疑女友另結新歡，醋勁大發並發生爭吵，失手將女...

影／台南地檢署偵辦口罩囤積 一旦屬實可處7年以下徒刑

台南市南區一藥局經披露手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售。台南地檢署據報後會同台南市第六分局及台南市調查處進行搜索...

士官班畢業竟替對岸探軍情 高院：罔顧台灣人福祉

國防部某單位士官班畢業的張姓男子，擔任工程公司負責人，因需資金，有股東牽線綽號「阿皓」的大陸人想取得我國軍方內部資料，張...

花蓮縣府花546萬建傅崐萁資料庫 公懲會：浪費公帑

花蓮縣前副秘書長謝公秉2017年指示要建立縣長傅崐萁任內「資料庫」，花546萬元與14家媒體的15名在地記者個人議價簽約...

用老公臉書帳號貼「假」新冠肺炎訊息 彰化夫妻遭法辦

刑事局中打、彰化縣警局昨天獲報，某汽車百貨位於彰化縣的分店，遭網友在臉書散布，曾有染上新冠肺炎死亡個案前往該分店修車，且...

持玩具槍搶計程車 警用辣椒噴霧逼就範

桃園市八德區日前出現有人持玩具手搶搶劫，警方獲報後調閱監視器畫面，循線找到一名林姓男子並火速趕往其住處，不過林男反鎖家門...

涉詐千萬助理費 桃議員舒翠玲交保稱「我是冤枉的！」

桃園市6連霸市議員舒翠玲和先生張曉帆昨遭檢調搜索，桃園地檢署懷疑舒、張2010年起以舒的母親、哥哥等人當人頭，涉嫌詐領高...

永豐銀前理專涉侵占客戶9千萬 北檢搜索住處

永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭被控從2013年至去年間，不法侵占至少7名客戶共約8000萬元，另將客戶名下不動產抵押借貸1...

去年飛車搶包「犁田」 男又當街搶包遭逮

林姓男子去年8月曾在台北市華西街飛車行搶一名婦人，才剛得手就「犁田」跌倒在地，逃逸後被警方逮捕到案；他近日又對一名婦人下...

熱門新聞

涉詐助理費1090萬 桃市6連霸議員舒翠玲遭聲押

懷疑女友劈腿 男子醋海生波掐死女友棄屍山區

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

豐原瘋傳車行司機染武漢肺炎 中打帶回張貼者法辦

獨／兒子開車遭人攔路砍殺 家長：還傻傻相信治安好

2線道左轉專用道直行被檢舉 她：形同陷阱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。