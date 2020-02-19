吃醋掐死女友 新竹地院裁定男友收押

34歲林姓鐵工與45歲林姓女子交往2年，16日晚間在汽車旅館春風一度後，林懷疑女友另結新歡，醋勁大發並發生爭吵，失手將女友掐死，17日凌晨到桃園山區棄屍，昨晚遭警循線逮捕，今依殺人罪嫌送辦，檢方複訊後認為該案無共犯跡象，但林有虞逃可能，向法院聲請羈押獲准。

16日深夜，林男和女友赴市區一間汽車旅館共度春宵，但多疑的林男卻趁女友洗澡時偷看手機，意外發現女友疑另結新歡，讓自認在女友身上花了許多時間與金錢的林無法接受，等女友洗完澡，林怒髮衝冠找女友對質，雙方發生激烈爭吵，盛怒下竟不顧女友抵抗，以雙手狠掐女友脖子，等他回過神，女友已經向斷了線的人偶倒在一旁動也不動。

由於黑色垃圾袋無法整個包覆住屍體，林只好將女友屍體藏放在汽車後行李箱，以黑色垃圾袋蓋住，隔日凌晨將車一路開往桃園市山區一帶，將屍體連同垃圾袋拋下邊坡懸崖。

17日晚間，林女的女兒察覺有異，到派出所向警方通報母親失蹤，女兒告訴警方「媽媽幾乎不會沒原因就徹夜未歸」，一番話引起警方關注，立刻組成專案小組，沿線調閱監視器，發現16日晚間林男開車和騎機車的女友分別進入汽車旅館，林男曾一度於17日凌晨開車外出，當天上午8點多返回汽車旅館，直到接近中午才退房，但監視器再也看不到女友的蹤影。