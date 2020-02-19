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持玩具槍搶計程車 警用辣椒噴霧逼就範
桃園市八德區日前出現有人持玩具手搶搶劫，警方獲報後調閱監視器畫面，循線找到一名林姓男子並火速趕往其住處，不過林男反鎖家門不願配合，警方拿出警用辣椒噴霧在通風口噴灑，只花了4小時就順利破案。
八德區廣興路12日凌晨4點，發生一起計程車司機遭人持玩具手槍強盜財物案件，開計程車的被害人表示，林男攔下車輛搭乘，當車輛開到八德區廣興路附近便利商店時，林男見四下無人，便從背包中拿出預藏的手槍，喝令他把錢拿出來，被害人只好將身上僅有500元全數交出，林男得手隨即逃逸，被害人也立即向警方報案。
八德分局據報後，由分局長指示偵查隊及廣興派出所組成專案小組偵辦，警方先調閱案發周遭監視器影像進行分析，經被害人指證確後，確認搶匪是轄內平日無業的30多歲林姓男子，持續用監視器畫面確認林男步行返回住家。警方在12日上午7點多前往查緝，林男躲藏在房屋水塔隔間內，起初不願配合還反鎖隔間門，後來警方在通風口噴灑警用辣椒噴霧，林男受不了刺鼻味才打開隔間門束手就擒。
進入林男住所後，警方起獲疑似玩具手槍2支、毒品安非他命21.15克、毒品吸食器等證物，將其依規帶回偵辦，警訊後將林男依強盜罪及違反毒品防制條例罪移送桃園地檢偵辦。得知警方破獲重要刑案，今日廣興所警友站榮譽站長鄧旭東及幹事劉博仁特別至廣興派出所，頒贈獎勵金鼓勵有功同仁。
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