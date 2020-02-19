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持玩具槍搶計程車 警用辣椒噴霧逼就範

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區日前出現有人持玩具手搶搶劫，警方獲報後只花4小時順利破案，今日廣興所警友站榮譽站長鄧旭東及幹事劉博仁特別頒贈獎勵金鼓勵有功同仁。圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前出現有人持玩具手搶搶劫，警方獲報後只花4小時順利破案，今日廣興所警友站榮譽站長鄧旭東及幹事劉博仁特別頒贈獎勵金鼓勵有功同仁。圖／八德警分局提供

桃園市八德區日前出現有人持玩具手搶搶劫，警方獲報後調閱監視器畫面，循線找到一名林姓男子並火速趕往其住處，不過林男反鎖家門不願配合，警方拿出警用辣椒噴霧在通風口噴灑，只花了4小時就順利破案。

八德區廣興路12日凌晨4點，發生一起計程車司機遭人持玩具手槍強盜財物案件，開計程車的被害人表示，林男攔下車輛搭乘，當車輛開到八德區廣興路附近便利商店時，林男見四下無人，便從背包中拿出預藏的手槍，喝令他把錢拿出來，被害人只好將身上僅有500元全數交出，林男得手隨即逃逸，被害人也立即向警方報案。

八德分局據報後，由分局長指示偵查隊及廣興派出所組成專案小組偵辦，警方先調閱案發周遭監視器影像進行分析，經被害人指證確後，確認搶匪是轄內平日無業的30多歲林姓男子，持續用監視器畫面確認林男步行返回住家。警方在12日上午7點多前往查緝，林男躲藏在房屋水塔隔間內，起初不願配合還反鎖隔間門，後來警方在通風口噴灑警用辣椒噴霧，林男受不了刺鼻味才打開隔間門束手就擒。

進入林男住所後，警方起獲疑似玩具手槍2支、毒品安非他命21.15克、毒品吸食器等證物，將其依規帶回偵辦，警訊後將林男依強盜罪及違反毒品防制條例罪移送桃園地檢偵辦。得知警方破獲重要刑案，今日廣興所警友站榮譽站長鄧旭東及幹事劉博仁特別至廣興派出所，頒贈獎勵金鼓勵有功同仁。

桃園市八德區日前出現有人持玩具手搶搶劫，警方獲報後只花4小時順利破案，起出疑似玩具手槍、毒品安非他命及毒品吸食器等證物。圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前出現有人持玩具手搶搶劫，警方獲報後只花4小時順利破案，起出疑似玩具手槍、毒品安非他命及毒品吸食器等證物。圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前出現有人持玩具手搶搶劫，警方獲報後只花4小時順利破案，起出疑似玩具手槍、毒品安非他命及毒品吸食器等證物。圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前出現有人持玩具手搶搶劫，警方獲報後只花4小時順利破案，起出疑似玩具手槍、毒品安非他命及毒品吸食器等證物。圖／八德警分局提供

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