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去年飛車搶包「犁田」 男又當街搶包遭逮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
去年8月初，林男在華西街騎車尾隨一名騎單車的女子，伺機搶奪其隨身包包。記者李隆揆／翻攝
去年8月初，林男在華西街騎車尾隨一名騎單車的女子，伺機搶奪其隨身包包。記者李隆揆／翻攝

林姓男子去年8月曾在台北市華西街飛車行搶一名婦人，才剛得手就「犁田」跌倒在地，逃逸後被警方逮捕到案；他近日又對一名婦人下手，得手數千元，警方獲報後調閱監視器循線追人，順利將林男繩之以法，詢後依搶奪罪嫌送辦。

警方調查，年約40歲的林姓男子2月16日下午2時許，騎車行經萬華區昆明街時，發現路邊有一名婦人正在牽機車，便趁婦人要把包包放入車廂之際，順勢將包包搶走並騎車逃逸，得手數千元。

被害婦人受害後立刻報警處理，警方獲報後循線調閱監視器追查，不出2日就在林的住處將他逮捕到案，詢後依搶奪罪嫌送辦。

據了解，林男因毒品、搶奪案多次遭警方逮捕；去年8月初，林男在華西街騎車尾隨一名騎單車的女子，伺機搶奪其隨身包包，才剛得手就誤加油門致「犁田」跌倒在地，嚇得他立馬逃逸，事後仍遭警方逮捕到案，未料事隔4個月，林男又犯下搶奪案被逮。

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