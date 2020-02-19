聽新聞
test
0:00 / 0:00
開BMW持有少量安毒 他撞爛警車竄逃遭連開6槍逮捕
桃園張姓男子持有毒品昨深夜11點多開車被攔查，因心虛立即重踩油門逃逸，還沿途衝撞警車、民眾車輛，警方一路從中壢追到龍潭，並連朝張自小客車輪胎開了6槍才就範，並在車上起獲1小包安非他命，警詢後依毒品、妨害公務、公共危險及毀損等罪嫌將他移送地檢署偵辦。
桃園保安警察大隊指出，昨晚11點33分左右先是在中壢區振興、宏揚路口發現張開著1輛黑色BMW，因察覺他形跡鬼祟，經查該自小客車車牌和車型不符合，為求謹慎打算上前攔查確認身分，但張發現警察靠近且車上有毒品，一時心虛竟踩油門狂奔。
警方立刻上前追捕，張一路竄逃還在龍潭區中正路和民眾擦撞，車頭嚴重毀損停在路中央，多名警力下車上前要將他制伏，未料張不肯就範繼續往前衝，員警拔槍連開6槍，射破輪胎後張仍繼續逃逸，但最後仍在龍潭區新龍路段被攔截圍捕落網。
警方說，在張的車上起獲安非他命1小包（0.8公克），以及吸食器等，經查張有毒品相關前科，張也坦承施用，表示因為太過緊張，加上車上有毒品才心虛逃逸，警詢後依毒品、妨害公務、公共危險以及毀損等罪嫌將他送辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言