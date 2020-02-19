獨／兒子開車遭人攔路砍殺 家長：還傻傻相信治安好

台中市尤姓男子白天在家人經營的餐飲店幫忙，晚上租車擔任白牌計程車司機賺外快，未料在9日清晨4時許，尤載完客人到西屯區安和路後，行經中工二路時，遭張姓男子及一名少年攔車，二人上車後持刀強盜，尤遭砍傷臉、手、腳，傷及神經，未來影響活動力，尤父今天受訪時表示，兒子想買車，半夜都會開白牌計程車兼差，當時就擔心深夜意外多，但兒子還回「被害妄想症」，沒想到卻遭人攔路砍殺，讓他心很痛，但兒子此次應該會學到教訓，「不要傻傻相信治安好，要懂得保護自己」。

尤父表示，他育有二子，兩個兒子都會在自己經營的餐飲店幫忙，小兒子因為想要擁有自己的車，所以除了白天在店裡幫忙外，一年多前還到車行租賃車，兼職白牌計程車，希望多賺點錢，早日圓夢，不過當時他跟妻子就擔心，深夜問題多，要兒子不要深夜兼差，萬一遇到歹徒就糟了，但當時兒子還批評他們有「被害妄想症」。

尤父說，現在兒子被砍傷了，傷及筋骨，每天晚上睡覺都會嚇醒，活動力也受到影響，讓他跟妻子「心很痛」，但行凶的兩名歹徒，都說是單親家庭，經濟狀況也不佳，未來就算法院判賠，能不能獲得應有的賠償，都還是問題，只是案發後，他感覺很不公平，發生事情之後，被害人只能自力救濟，他也提醒兒子，不要認為治安很好，要懂得保護自己，避免再遭遇到類似狀況。