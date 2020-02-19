懷疑女友劈腿 男子醋海生波掐死女友棄屍山區
林姓男子懷疑大他5歲的女友劈腿，16日晚間涉嫌活活掐死女友，隔日凌晨駕車到桃園市山區公路邊坡，將女友遺體扔下懸崖棄屍。女友家屬因聯繫不上她，察覺有異向派出所報案，警方全力調查後，昨晚逮到林，今依殺人罪嫌送辦。
這起案件之所以快速偵破，全有賴警方對案件的敏感度，與鍥而不捨的查案態度。17日晚間，女友的女兒察覺有異，到派出所向警方通報母親失蹤，女兒告訴警方「媽媽幾乎不會沒原因就徹夜未歸」，警方不敢大意，立刻組成專案小組，沿線調閱監視器，一查發現16日晚間林男和女友一起開車進入汽車旅館，之後卻只有林單獨一人退房離開，立刻前往林家中找人。
警方趕抵林男家中，但林父卻說兒子出門未歸，警方透過手機也無法聯繫上，直覺林可能畏罪潛逃，立刻兵分多路搜索，最後在雲林一帶找到林，將他帶回偵辦，並前往桃園山區公路尋屍。林一見警就聲淚俱下，供稱是一時氣憤難耐，才會失手掐死女友，並非預謀犯案。
18日晚間，警方與林到達棄屍現場，現場一片漆黑，又是草叢懸崖，警方花了數小時，才以手電筒先發現掛在樹枝上的黑色垃圾袋，隨後尋獲屍體，初步勘驗屍體，發現林女身上無其他鈍器傷，也無明顯外傷，死亡原因及細節仍待相驗釐清。
據悉，35歲林男無前科，從事鐵工，和40歲林姓女友交往2年，16日深夜，兩人赴市區一間汽車旅館共度春宵，但多疑的林男卻趁女友洗澡時偷看手機，意外發現女友疑另結新歡，等女友洗完澡，不滿被戴綠帽的林怒髮衝冠，直接找女友對質，雙方發生激烈爭吵。
不料，林男盛怒下竟不顧女友抵抗，以雙手狠掐女友脖子，等他回過神，女友已經向斷了線的人偶倒在一旁動也不動，隔日凌晨，林男趕緊退房，由於黑色垃圾袋無法整個包覆住屍體，林只好將女友屍體藏放在汽車後行李箱，以黑色垃圾袋蓋住，將車一路開往桃園市山區一帶，直接將屍體連同垃圾袋拋下邊坡懸崖。
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