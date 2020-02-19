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台中治安亮紅燈？隨機攔車強盜砍人 警抓人不說明惹議
台中市西屯區中工二路9日凌晨發生白牌計程車司機遭兩名歹徒攔車強盜，並砍斷手、腳筋案件，但事後警方低調抓到兩名涉案歹徒，卻以偵查不公開，未對外界說明，被害司機的家長透過台中市某林姓里長在臉書反映，因其中一名涉案人是未成年，且案發後凶嫌家長也未聞問，擔心兒子受重傷後索償無門，才透過里長在臉書發布訊息，希望提醒市府「重視治安，讓人民安心」。
林姓里長表示，昨天晚間才將訊息貼到個人臉書，但隨即就受到壓力，將原本的內文刪除，不過他認為，被害人是他里民的兒子，凌晨開白牌計程車是希望拚經濟，多賺點錢，未料卻遇到惡徒隨機行凶，砍傷手、腳筋，讓人感覺生活在台中市不安全，才會以「台中治安亮紅燈」為題，在個人臉書發布訊息，希望市府重視治安。
林姓里長也說，家屬雖然知道警方已經抓到人，但直至昨天為止，警方仍處於偵查不公開的模式，兩名犯嫌的家長也未對子女的犯行，向被害人家屬表達歉意，甚至連新聞都看不到一個字，家屬很擔心兒子受重傷，刑事的部分警方已移送兩名歹徒，但未來兒子的醫藥費要向誰索償，擔心對方家長脫產，才會委由他出面在臉書發布訊息，希望引起市府、市警局的重視。
台中市第六警分局表示，全案在案發後，在隔天（10日）就緝捕二名涉案歹徒到案，並移送到台中地檢署，檢方也聲押獲准，不過全案由台中地檢署指揮，警方對於案情需遵守偵查不公開的相關規定，但警方對於市民的生命、財產安全一定會全力保護，家屬若對相關偵查程序有疑問，將擇日派員向家屬關心，看後續有何警方可以協助之處。
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