通緝男拒攔查衝撞逃逸 高雄警開5槍強勢制伏

中央社 / 高雄18日電

傷害罪嫌遭通緝的潘姓男子，今天晚間在高雄市前鎮區違規停車，警方準備上前攔查時，竟加速逃逸並衝撞警車，員警共開5槍強勢逮捕送辦。

高雄市警察局前鎮分局指出，晚間9時10分許，員警執行巡邏勤務於前鎮區一心路、民權路口見一輛自小客車違停，準備上前攔查時，29歲潘男見到警方後，心虛加速逃逸，並擦撞警車，員警立即朝右後車輪開3槍，但潘男仍未減速持續向前加速逃逸。

潘男駕車逃至民權路、二聖路口時，車輛雖被前方車流堵住，但仍試圖衝撞車輛逃逸。追捕的員警再對潘男車輛左前輪開2槍阻止車輛前行後，並拖下車強勢逮捕。

警方清查潘男身分，查出他因傷害罪嫌遭通緝，訊後依妨害公務等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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