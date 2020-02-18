通緝男拒攔查衝撞逃逸 高雄警開5槍強勢制伏
因傷害罪嫌遭通緝的潘姓男子，今天晚間在高雄市前鎮區違規停車，警方準備上前攔查時，竟加速逃逸並衝撞警車，員警共開5槍強勢逮捕送辦。
高雄市警察局前鎮分局指出，晚間9時10分許，員警執行巡邏勤務於前鎮區一心路、民權路口見一輛自小客車違停，準備上前攔查時，29歲潘男見到警方後，心虛加速逃逸，並擦撞警車，員警立即朝右後車輪開3槍，但潘男仍未減速持續向前加速逃逸。
潘男駕車逃至民權路、二聖路口時，車輛雖被前方車流堵住，但仍試圖衝撞車輛逃逸。追捕的員警再對潘男車輛左前輪開2槍阻止車輛前行後，並拖下車強勢逮捕。
警方清查潘男身分，查出他因傷害罪嫌遭通緝，訊後依妨害公務等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言