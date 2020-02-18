通緝男拒攔查衝撞逃逸 高雄警開5槍強勢制伏

新北一名沈姓水電工前年六月用工具破壞鐵窗闖進民宅，接著又拿屋內菜刀挾持女屋主搜刮財物，得手三百元後棄刀逃逸。他事後被逮時辯稱當天在客戶家修東西，有不在場證明，但菜刀上驗出他的ＤＮＡ，其客戶也記不清楚確切維修日期，說法未被採信，昨天被新北地院依加重強盜罪判刑七年二月。可上訴。

2020-02-18 00:52