桃園首見摩鐵當製毒工廠 警方「聞」出線索破案抓3嫌

桃園市28歲柳姓男子去年9月間購買製造K他命原料後，透過通軟體聯絡雇用許姓、黃姓男子幫忙製毒，3人竟異想天開在桃園市桃園區一家摩鐵賓館當做製毒工廠製毒，以為人不知，不料警方臨檢「聞到異味」，報請桃園地檢署檢察官葉益發指揮搜索，當場逮捕柳男3人及查獲製毒工具，3人坦承後，檢方偵結依毒品危害防制條例嫌提起公訴，擴大追查「黑羽」毒品集團。

地檢署調查，柳姓男子去年9月23日在台北以38萬元向一名「矮子」購買K（愷）他命製毒原料，透過通訊軟體，以1天2000元到5000 元代價，雇用許姓（22歲）、黃姓（21歲）男子2人幫忙製毒，當月30日柳男選定桃園區一家摩鐵做製毒工廠，將製毒器具搬入，隨即開始製造K他命，準備將製成的K他命交由「黑羽」集團販售。