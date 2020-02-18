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桃園首見摩鐵當製毒工廠 警方「聞」出線索破案抓3嫌

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園首見製毒工廠竟設在摩鐵，警方臨檢聞出毒品臭味，檢警一舉破獲毒嫌3人及大批毒品成品半成品和工具。記者曾增勳／翻攝
桃園首見製毒工廠竟設在摩鐵，警方臨檢聞出毒品臭味，檢警一舉破獲毒嫌3人及大批毒品成品半成品和工具。記者曾增勳／翻攝

桃園市28歲柳姓男子去年9月間購買製造K他命原料後，透過通軟體聯絡雇用許姓、黃姓男子幫忙製毒，3人竟異想天開在桃園市桃園區一家摩鐵賓館當做製毒工廠製毒，以為人不知，不料警方臨檢「聞到異味」，報請桃園地檢署檢察官葉益發指揮搜索，當場逮捕柳男3人及查獲製毒工具，3人坦承後，檢方偵結依毒品危害防制條例嫌提起公訴，擴大追查「黑羽」毒品集團。

地檢署調查，柳姓男子去年9月23日在台北以38萬元向一名「矮子」購買K（愷）他命製毒原料，透過通訊軟體，以1天2000元到5000 元代價，雇用許姓（22歲）、黃姓（21歲）男子2人幫忙製毒，當月30日柳男選定桃園區一家摩鐵做製毒工廠，將製毒器具搬入，隨即開始製造K他命，準備將製成的K他命交由「黑羽」集團販售。

桃園警方今天下午表示，過去沒有毒嫌會將製毒工廠設在市區摩鐵，柳男3人在摩鐵製毒過程，儘管門窗緊閉，仍有製毒惡臭陣陣飄出，剛好青溪派出所警員臨檢，突然聞到一陣「異味」，隨即通報偵查隊報葉益發指揮辦，當晚一舉破獲摩鐵製毒工廠，逮捕柳嫌3人到案，查扣大批製毒原料、K他命成品及半成品及製毒工具，3人坦承犯案。

桃園首見製毒工廠竟設在摩鐵，警方臨檢聞出毒品臭味，檢警一舉破獲毒嫌3人及大批毒品成品半成品和工具。記者曾增勳／翻攝
桃園首見製毒工廠竟設在摩鐵，警方臨檢聞出毒品臭味，檢警一舉破獲毒嫌3人及大批毒品成品半成品和工具。記者曾增勳／翻攝
桃園首見製毒工廠竟設在摩鐵，警方臨檢聞出毒品臭味，檢警一舉破獲毒嫌3人及大批毒品成品半成品和工具。記者曾增勳／翻攝
桃園首見製毒工廠竟設在摩鐵，警方臨檢聞出毒品臭味，檢警一舉破獲毒嫌3人及大批毒品成品半成品和工具。記者曾增勳／翻攝

摩鐵 臨檢 毒品
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