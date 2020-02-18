貼文指確診對象趴趴走 私教機構員工涉假訊息送辦

台南市日前傳出一名新冠肺炎確診案例，某私立教育機構員工何姓男子事後在LINE群組貼文，指該確診者「第一次誤診到隔離期間已到過多地」，被中央流行疫情指揮中心認定是假訊息，轉報刑事局查處；何姓男子到案供稱，是在網路看到相關新聞報導，基於善意貼文提醒家長注意，沒有惡意。

刑事局說，中央流行疫情中心查證，確診案例事前均有效監控，並沒有趴趴走情形，網路新聞報導已指該訊息不實，何姓男子仍製文轉載，依違反社會秩序維護法移送裁處。

中央流行疫情指揮中心本月12日轉報刑事局，指LINE群組流傳一則「南部女性確診…第一次誤診到隔離期間已到過多地」訊息，是不實疫情訊息；刑事局偵九大隊查出該群組是一家私立教構的家長群組，貼文的是公司員工30歲何姓男子，14日通知到案。

警方說，貼文雖多半是在提醒家長注意防疫工作，但部分內容被中央流行疫情中心認定不實，影響政府防疫。

刑事局說，統計1月23日至今天，全國警方受理新冠肺炎相關網路假訊息案件78件，移送44件65人，其餘34件有4件5人也已通知到案，將依相關法規定移送，速查嚴辦。也再次呼籲民眾勿隨意製造、散布或轉傳涉及新型冠狀病毒肺炎疫情之不實、未經查證之訊息，以免觸法。