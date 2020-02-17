罷韓總部接獲恐嚇信 「何昇模」還寫出下手時間

罷免高雄市長韓國瑜二階連署持續進行，「光復高雄」罷韓總部今天收到一封署名「何昇模」的恐嚇信，並向轄區警方報案，由警方採證、清查犯嫌身分及加強安全維護。

「光復高雄」罷韓總部表示，這封恐嚇信除了辱罵、恐嚇外，連對罷韓團體不利的時間都寫明，已經報警製作筆錄和採集鑑定指紋。

罷韓總部指出，罷免是憲法賦予人民的權力。無懼面對威脅、恐嚇，會更加謹慎看待，並會保護好每一份連署書，同時希望警方早日將恐嚇犯嫌逮捕。

轄區高雄市政府警察局新興分局下午接獲「光復高雄」罷韓總部工作人員通報，接到這封署名「何昇模」的恐嚇信，警方立即組成專案小組偵辦。

警方除派人前往總部勘查，並由鑑識人員將信件封存帶回採證，且調閱總部周邊相關監視器，清查犯嫌身分，同時針對總部加強編排勤務，提高巡邏密度及守望勤務等維護安全措施，也蒐證依法嚴辦。