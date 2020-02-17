疫情假訊息不斷 警署長專案會議指示嚴查

新冠肺炎疫情持續延燒，各種造假、不正確訊息紛紛出籠，全國警方迄今已查處移送散布新冠肺炎病毒疫情不當訊息43件64人，但坊間假訊息依舊亂竄；警政署長陳家欽今天前往刑事局召開專案會議，指示再加強查緝假訊息力道，且嚴查速辦，一查獲就立即對外說明，務必遏制不法、降低擴散。

刑事局說，假訊息影響政府防疫工作，尤其國內昨天傳出新冠病毒肺炎首例死亡個案，民眾恐慌情緒升高，錯誤資訊以訛傳訛，可能造成嚴重後果。

陳家欽下午3點到刑事局召開「查察防疫假訊息專案檢討會議」，一方面肯定刑事局最近積極查處疫情相關假訊息，一方面指示未來查處重點和方向，務必遏止民眾散布錯誤資訊、甚至刻意造謠。

刑事局說，從今年1月23日至今天，全國警察機關受理偵查新冠肺炎疫情相關假訊息72件，已移送43件64人，還有29件正全力偵辦中；近日網路謠傳國內有數百人感染新冠肺炎致死的不實訊息，正鎖定追查。

會中陳家欽除要求刑事局各外勤大隊全力查辦影響政府防疫工作不法案件，也提醒員警執勤時注意自身安全防護，保護自己才能保護國人。