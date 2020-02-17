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前夫驚覺不對勁！單親媽欲尋短殺2稚子 坦承先下藥迷昏再勒斃

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
吳女今天出院接受調查，坦承先下藥迷昏6歲兒子、8歲女兒，再親手用童軍繩勒到斷氣，並意圖尋短但獲救。記者林昭彰／攝影
吳女今天出院接受調查，坦承先下藥迷昏6歲兒子、8歲女兒，再親手用童軍繩勒到斷氣，並意圖尋短但獲救。記者林昭彰／攝影

新北市五股區昨天發生單親媽媽疑似餵食抗憂鬱藥物殺死2名稚子悲劇，30歲吳姓媽媽今天出院接受調查，坦承先下藥迷昏6歲兒子、8歲女兒，再親手用童軍繩勒到斷氣，並意圖尋短但獲救，警詢之後被依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，吳女2014年離婚後獨自扶養一對兒女，後來投靠兄嫂租屋同住，由於工作不穩定，經濟上也常靠兄嫂救濟，她之後曾結交男友論及婚嫁，但還是分手收場，生活上種種壓力導致罹患憂鬱症，有就醫服藥記錄。

近期兄妹倆因生活作息和對小孩的教養方式等問題發生摩擦，被通報社會局指稱有經濟需求、情緒困擾，不料13日社工到家面訪母子3人之後，當天她就負氣帶著孩子投宿汽車旅館，登記要住到18日。

吳女聲稱活得好累，並坦承剛住進旅館便有攜子共赴黃泉的念頭，直到15日晚上，她先把自己就醫領取的抗憂鬱藥物悄悄摻入食物餵食2個孩子，等待昏迷之後再用童軍繩勒頸直到斷氣，打算自己也服藥尋短。

當天深夜11時許，吳女傳訊息向前夫借錢、抱怨生活困難、透露情緒低落、有輕生念頭，但是前夫聲稱沒有立刻看到留言，直到凌晨近4時才連忙通上電話詢問狀況，後來吳女又傳訊息聲稱：「我要去陪孩子們了」、「不讓他們在黃泉路上孤單」、「孩子手腳已冰冷」等。

前夫驚覺不對勁，清晨5時趕往汽車旅館請工作人員開房門，發現母子3人躺在床上，2個孩子已無生命徵象，吳女意識模糊，但仍能走動，連忙報案求助，將吳女送醫急救。

警方則在旅館房間找到殘餘的20幾顆抗憂鬱藥物、以及繫在浴室衣架上的童軍繩，吳女就醫到今天中午辦理出院，接受調查並坦承殺害親生子女，被依殺人罪嫌移送法辦。

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