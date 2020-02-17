快訊

鑽石公主號新增99例新冠肺炎確診 全船累計454人感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碩士生為吃迷幻蘑菇當農民 還沒種出來就被逮

聯合報 / 記者陳俊智/新北即時報導
台中一名陳姓男子為了吸毒，竟然當起自耕農，用置物箱和罐頭打造無菌室，培養二級毒品「迷幻蘑菇」，未料蘑菇還沒長出來，新北警方先找上門。圖／警方提供
台中一名陳姓男子為了吸毒，竟然當起自耕農，用置物箱和罐頭打造無菌室，培養二級毒品「迷幻蘑菇」，未料蘑菇還沒長出來，新北警方先找上門。圖／警方提供

台中一名陳姓男子為了吸毒，竟然當起自耕農，用置物箱和罐頭打造無菌室，培養二級毒品「迷幻蘑菇」，未料蘑菇還沒長出來，新北警方先找上門，被依毒品罪移送台中地檢署複訊後以5萬元交保。

警方表示，本案是新北市刑警大隊偵五隊從汐止分局日前破獲的毒品案溯源掌握情資，由於陳男行蹤不定，經多日埋伏，上周三（12日）才在其台中老家逮到人，也在屋內找到其培養蘑菇的培養罐。陳男為了避免蘑菇受汙染，還用置物箱打造無菌室，由於內容物菌絲，毒品純質淨重還要再計算。

偵訊時，26歲的陳男自稱還在念書，目前是中部某大學的碩士，蘑菇的菌種是透過手機通訊軟體從國外訂購，培養技術則是上網看影片自學，強調蘑菇是種給自己吃，沒有要賣。他還說，這個東西在國外很流行，很多人都在吃，。

警方表示，「迷幻蘑菇」又稱「神奇蘑菇」獲「魔菇」，其中西洛西賓（Psilocybine）及裸頭草辛（Psilocine）成分會影響中樞神經，讓人感到肌肉放鬆、產生幻覺，但服用過量也有致死風險，切勿輕易嘗試。

台中一名陳姓男子為了吸毒，竟然當起自耕農，用置物箱和罐頭打造無菌室，培養二級毒品「迷幻蘑菇」，未料蘑菇還沒長出來，新北警方先找上門。圖／警方提供
台中一名陳姓男子為了吸毒，竟然當起自耕農，用置物箱和罐頭打造無菌室，培養二級毒品「迷幻蘑菇」，未料蘑菇還沒長出來，新北警方先找上門。圖／警方提供

毒品 汐止
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

來當奇幻小精靈！闖入屏東全新「艾米達精靈谷」探險 歐風童話莊園太好拍

帳戶多50萬辯存摺放置物箱被竊 法官認她詐欺共犯判刑

宅在家的約會！會開瓦斯就會煮／蒜塔野菇炒蝦

武漢封城囤糧…這款泡麵無人搶？ 網友：小時候吃過有陰影

相關新聞

碩士生為吃迷幻蘑菇當農民 還沒種出來就被逮

台中一名陳姓男子為了吸毒，竟然當起自耕農，用置物箱和罐頭打造無菌室，培養二級毒品「迷幻蘑菇」，未料蘑菇還沒長出來，新北警...

持槍傷人搶超商ATM300萬 檢警逮捕2嫌剩下7萬5

桃園市觀音區一家超商2月7日下午2名保全人員進行ATM補鈔，突然1名宋姓男子持槍闖入，對其中1名保全人員腿部開槍，搶走2...

影／無本生意 父子3人挖礦偷電費8千多萬

楊姓男子父子3人租屋設置12處虛擬貨幣挖礦礦場，為了節省挖礦高額電費，涉嫌破壞台電電表線路，一年多偷電電費8500萬元；...

得不償失！水電工闖屋持刀行搶 得手300元判7年2月

新北一名沈姓水電工前年6月用工具破壞鐵窗闖進民宅，接著又拿屋內菜刀挾持女屋主搜刮財物，得手300元後棄刀逃逸。他事後被逮...

直播工作室遭連開7槍洩憤 男判刑3年8月

男子馮祥熙去年朝新北淡水一家直播工作室連開7槍洩憤，士林地方法院依非法持有具殺傷力槍枝罪、恐嚇危害安全罪，判處應執行3年...

50歲男縱火燒死按摩女逃逸 警方緝凶

新北市蘆洲區中華街1家養生館今天凌晨3時許疑遭縱火，1名22歲越南籍黃姓按摩女郎疑因感情等糾紛，被年約50歲的台籍蘇姓男子潑汽油點火活活燒死，警方已全力緝凶中。

疑感情糾紛 50歲男縱火燒死按摩女

新北市蘆洲區中華街1家養生館今天凌晨3時許疑遭縱火，1名22歲越南籍黃姓按摩女郎疑因感情等糾紛，被年約50歲的台籍蘇姓男...

影／開水產店掩護賣醫美針劑 中打查320盒市價破千萬

刑事局中打第二隊去年間接獲線報，鐘姓男子利用不明管道，從香港進口未經衛福部核准的美白、肉毒桿菌、玻尿酸的醫美用針劑原料，...

百年銀樓金飾宅配到府 貨運司機一到持槍男立刻現身搶

高雄市旗山區百年歷史的銀樓， 業者去年收到客戶訂購要結婚用的金飾組，宅配到台中市祥順三街給網購客戶，胡姓貨運司機一抵達目...

影／大叔燒死越南妹 提兩桶汽油進養生館行凶影片曝光

新北市蘆洲區今天凌晨發生50歲台籍男子疑因感情和金錢糾葛，提著2桶汽油到養生館縱火，活活燒死年僅22歲越南籍按摩女郎的慘...

影／男子板橋隨機行搶 見警圍捕逃進公寓頂樓自刎

新北一名林姓男子昨天晚上在板橋區隨機行搶被警方圍捕，過程中，他掏出水果刀抵抗逃逸，今天凌晨2時跑進介壽街一處公寓頂樓自刎...

未婚酒吧女路邊棄嬰屍 她辯稱產死胎一時心慌

一名拾荒婦人去年父親節在北市音樂酒吧「MayBE Music Bar」後方巷弄發現一只塑膠袋內裝有嬰兒屍體。台北地檢署相...

熱門新聞

50歲台男疑畸戀22歲越南按摩女 縱火活活燒死她

男大學生魂斷南橫最美秘境溫泉 行家：前往栗松勿獨行

影／大叔燒死越南妹 提兩桶汽油進養生館行凶影片曝光

高市警交大文宣印五星旗 警局修改懲處大隊長也記過

「東吳天菜」上傳情色片遭輕判緩刑4年 前女友崩潰：要法律幹嘛？

不只高雄台中也出包 中市交大文宣有對岸女交警

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。