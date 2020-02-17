碩士生為吃迷幻蘑菇當農民 還沒種出來就被逮

台中一名陳姓男子為了吸毒，竟然當起自耕農，用置物箱和罐頭打造無菌室，培養二級毒品「迷幻蘑菇」，未料蘑菇還沒長出來，新北警方先找上門，被依毒品罪移送台中地檢署複訊後以5萬元交保。

警方表示，本案是新北市刑警大隊偵五隊從汐止分局日前破獲的毒品案溯源掌握情資，由於陳男行蹤不定，經多日埋伏，上周三（12日）才在其台中老家逮到人，也在屋內找到其培養蘑菇的培養罐。陳男為了避免蘑菇受汙染，還用置物箱打造無菌室，由於內容物菌絲，毒品純質淨重還要再計算。

偵訊時，26歲的陳男自稱還在念書，目前是中部某大學的碩士，蘑菇的菌種是透過手機通訊軟體從國外訂購，培養技術則是上網看影片自學，強調蘑菇是種給自己吃，沒有要賣。他還說，這個東西在國外很流行，很多人都在吃，。