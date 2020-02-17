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影／無本生意 父子3人挖礦偷電費8千多萬
楊姓男子父子3人租屋設置12處虛擬貨幣挖礦礦場，為了節省挖礦高額電費，涉嫌破壞台電電表線路，一年多偷電電費8500萬元；刑事局接獲台電檢舉逮捕3人，查扣1090台虛擬貨幣挖礦機；楊姓父子承認為了省電費偷電，被依竊盜、詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢察官訊後以5萬、1萬元交保。
調查57歲楊姓男子原本從事資源回收，去年起與2名兒子開始經營虛擬貨幣挖礦場，3人在新北市淡水區、八里區、樹林區、三峽區、三芝區，和桃園市龜山區、平鎮區等地，在偏僻地區租透天厝擺設1090台礦機，每天挖礦比特幣、以太幣、萊特幣、達世幣等虛擬貨幣。
挖礦每月需要一百多萬元電費，經營入不出敷出，父子3人想出偷電手法，涉嫌破獲台電輸電管線，繞過電表計費，造成台電蒙受損失。
刑事局去年8月接獲檢舉，會同新北、高雄警方蒐證半年，掌握12處挖礦據點，本月11日和13日持搜索票搜索，查扣1090口礦機、12台電腦等贓證物，台電人員並現場開挖管線，竊電罪證確鑿。
楊姓父子供稱，因挖礦交易收入遠不及電費支出，才會異想天開竊電；檢察官訊後將楊男以5萬元交保，2名兒子各以1萬元交保。
警方說，根據台電估計，楊姓父子1年來竊電電費達8500萬元；非法設置大量電氣設備會產生高溫，極可能發生電線短路引發火災，3人均沒有電工等相關背景，竊電手法卻頗具專業，不排除有其他共協助破壞變更輸電線路，會繼續追查。
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